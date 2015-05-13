《全球汇市》欧元上涨，因德国较美国公债利差收窄

美国4月零售销售料成长0.2%，较前月的增长0.9%放缓，不过排除汽车后的零售销售应有较佳表现。

“由于美联储目前非常关注经济数据，每个数据都相当重要，”澳洲国民银行(NAB)资深汇市策略师Emma Lawson表示，“数据表现强劲是2015年升息话题热度不坠的必要条件，但非充分条件。”

旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯(John Williams)在纽约对经济学家发表谈话指出，他并没有特定的升息时程，但强调政策调整将取决于数据。

美元指数 下跌0.2%至94.375，脱离周一所创一周高点95.258。投资人一再推持美联储升息时点预期，因第一季经济数据表现令人失望。

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.1241 1.1213 +0.25 -7.08 1.2097

美元/日圆 119.80 119.85 -0.04 +0.10 119.68

欧元/日圆 134.68 134.36 +0.24 -6.97 144.77

美元/瑞郎 0.9265 0.9289 -0.26 -6.80 0.9941

英镑/美元 1.5680 1.5664 +0.10 +0.69 1.5573

美元/加元 1.1985 1.2014 -0.24 +3.16 1.1618

澳元/美元 0.7992 0.7971 +0.26 -2.15 0.8168

新西兰元/美元 0.7426 0.7354 +0.98 -4.76 0.7797

欧元/瑞郎 1.0417 1.0421 -0.04 -13.38 1.2026

欧元/英镑 0.7169 0.7163 +0.08 -7.56 0.7755

欧元/瑞典克朗 9.3109 9.3446 -0.36 -1.67 9.4688

美元/挪威克朗 7.4410 7.4783 -0.50 -0.41 7.4720

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

全球汇市报导 汇市技术面解析

所有外汇新闻 汇率路透调查

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

指标利率一览 澳元、新西兰元报导

英镑报导 台币报导

人民币报导 韩元报导

南非兰特报导 亚洲盘现汇报价

欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价