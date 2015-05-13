更新版 1-IEA月报：全球油市过剩加剧，OPEC拼抢份额的行动刚开始

更新版 1-美股业绩：通用电气季度获利大增，寄望企业税率大幅调降
路透1月20日 - 通用电气 希望美国总统特朗普上任后大幅调降企业税率，但也预期如果国会推迟修订美国医保法案，旗下医疗设备的美国销售将受挫。
IEA指出，美国3月油品库存出现不符季节模式的上升，中国馏分油库存上升创纪录高位。这是不利油价的另一讯号。
“初步数据显示，OECD地区油品库存停止下滑，4月转为上升。随着全球需求进入季节性淡季及全球各地的炼油活动上升，接下来可能有更多类似的库存上升，”IEA称。
IEA表示，没有什么迹象显示OPEC未来一个月会抑制产量，初步消息显示OPEC在5月期间将维持每日约3,100万桶的产量水准。
“与全球趋势相反，科威特、沙特阿拉伯及阿联酋都在增加钻机数量，并扩大开采计划。在此同时，伊拉克及利比亚克服一切不利条件持续提高产量。而伊朗供应量也达到2012年7月以来最高，”IEA称。
4月是OPEC实际产量连续第12个月高于自订的每日3,000万桶供应目标，按年增加近140万桶，沙特阿拉伯产量持续高于1,000万桶。
IEA表示，对2015年下半年OPEC原油产量预测下修30万桶，至每日3,000万桶，因上修非OPEC供给增幅预测。(完)
(编译/审校 王洋/张涛/张若琪/蔡美珍/于春红)
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