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亚洲 | 2015年 5月 13日 星期三 16:27 BJT

亚洲橡胶：TOCOM期胶因获利了结收低，但油价走升抑制跌幅

TOCOM期胶上日突破3月2日的年内高点226.7日圆后，触及2014年4月9日以来高位。

“有些人担心市场可能面临强劲卖压，一些人则预期市场会获得动能续升，”Tazawa称。

交易员称，油价上涨协助化解一些获利了结卖压。

国际油价上日创数周来最大单日涨幅后，周三续涨。

上海期交所9月期胶 收报每吨14,710元人民币，上涨5元。稍早上涨高至14,865元。

新加坡商品交易所(SICOM)近月6月期胶最新报每公斤151.0美分，下跌1.7美分。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

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橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 张若琪/蔡美珍；审校 艾茂林/于春红)

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