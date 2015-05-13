亚洲橡胶：TOCOM期胶因获利了结收低，但油价走升抑制跌幅

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
TOCOM期胶上日突破3月2日的年内高点226.7日圆后，触及2014年4月9日以来高位。
“有些人担心市场可能面临强劲卖压，一些人则预期市场会获得动能续升，”Tazawa称。
交易员称，油价上涨协助化解一些获利了结卖压。
国际油价上日创数周来最大单日涨幅后，周三续涨。
上海期交所9月期胶 收报每吨14,710元人民币，上涨5元。稍早上涨高至14,865元。
新加坡商品交易所(SICOM)近月6月期胶最新报每公斤151.0美分，下跌1.7美分。(完)
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橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 张若琪/蔡美珍；审校 艾茂林/于春红)
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。