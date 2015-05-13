台湾房地产：行政院规划二年内房屋出售课征所得税率35-45%--财政部长

路透台北5月13日 - 台湾财政部长张盛和周三表示，行政院通过房地合一课税方案，自明年起境内居民若出售持有二年内不动产交易将课征所得税率35-45%；若是符合自用住宅的规定者出售，所得400万台币以内免税，超过所得部分则以10%课征所得税。

此规定较先前财政部2月间推出的方案更为严格，张盛和预估，此案本会期将送至立法院。他表示，预期明年第一年实施可课征42亿台币，第二年料有85亿的税收，到第10年料有285亿台币的税收。这些税收未来将用于住宅政策及长期照护的财源。

〞房市已经不可能涨上去，所以当初财政部才推出较轻的版本。现在(行政院版本)可以更公平，〞他说。

他表示，目前已持有房屋者出售大部分都不会受影响，受到影响的仅是2014年起交易、且在持有两年内出售的房屋，会被课征交易所得税。

至于自用住宅的规定则是，夫或妻要和未成年子女设有户籍，实际居住并连续住满六年，且无供营业使用或出租；以六年内使用一次自用住宅税率优惠为限。

张盛和指出，过去几十年以来，台湾的房地产出售全都是房屋和土地分开课税，这个机制既不透明，也不尽合理公平，现在新制可以更公平，也是房地产合一课征所得税的目的。

他表示，目前房屋的持有者出售都不受新制的影响，预期短期炒作会更少，有助房市健全及缩短贫富差距。

台湾房地产市场过去走了数十年多头行情，涨幅惊人，都市等精华区的房价高涨，已非市井小民能够负担。台湾央行过去数度祭出选择性信用管制、限制特定地区的豪宅贷款成数、关切工业区土地交易贷款等方式，严控房地产相关贷款措施，希以此抑制房价飙涨。

至于财政部方面，过去一年也要求地方政府调高房屋的持有税率--房屋税，增加房屋持有者的成本。

政府连串的控管之下，台湾最大房屋仲介商--信义房先前曾表示，以信义房价指数计算，2014年台北市二手房价较上年减少约3.3%，为六年来首度下滑。