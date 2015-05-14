台湾经济指标预测--5月14日至6月8日

香港数据：4月底止外汇基金境外资产增至32,351亿港元--金管局
路透香港5月12日 - 香港金融管理局（HKMA）周五公布，截至今年4月底止外汇基金境外资产为32,351亿港元，较3月底增加371亿港元。
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 5月18日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 5/20 1610 经常帐 第一季 -- 顺差191.8亿美元 5/20 1600 外销订单 4月 -- +1.3% 5/22 0830 季调失业率 4月 -- 3.75% 5/22 1630 经济成长率 第一季 -- +3.46%(概估) (统计值) * 5月25日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 5/25 1600 工业生产 4月 -- +6.49% 5/25 1610 M2年增率 4月 -- +6.57% * 6月5日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 6/5 1610 外汇存底 5月底 -- 4,181.74亿美元 6/5 0830 消费者物价指 5月 -- -0.80% 数(CPI) * 6月8日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 6/8 1600 出口 5月 -- -11.7% 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 -- 1700(估) 重贴现率 第二季 -- 1.875% 参看全球经济数据相关资料，点选 参看台湾经济数据相关资料，可点选 ；相关新闻请点选
路透香港5月12日 - 香港金融管理局（HKMA）周五公布，截至今年4月底止外汇基金境外资产为32,351亿港元，较3月底增加371亿港元。
初步统计，2017年4月份社会融资规模增量为1.39万亿元，比上年同期多6133亿元。其中，当月对实体经济发放的人民币贷款增加1.08万亿元，同比多增5164亿元；对实体经济发放的外币贷款折合人民币减少283亿元，同比少减424亿元；委托贷款减少48亿元，同比多减1742亿元；信托贷款增加1473亿元，同比多增1204亿元；未贴现的银行承兑汇票增加345亿元，同比多增3121亿元；企业债券净融资增加435亿元，同比少1930亿元；非金融企业境内股票融资769亿元，同比少182亿元。
* 人民币延续微收升，但实际波幅十分有限 * 一带一路峰会召开在即，部分机构借机参与倒量 * 离岸与在岸汇差再度收窄，做空人民币动力有限 * 市场缺乏主题，短期汇价料延续窄幅横盘走势 (新增评论和收盘报价) 路透上海/北京5月12日 - 人民币兑美元即期周五收盘随中间价微升，但实 际波幅十分有限。交易员称，“一带一路”峰会召开在即，各方都无意“破坏”良好气氛， 部分机构借机参与倒量，争取年度排名，除非市场热炒美联储6月加息，短期汇价料仍延续 窄幅横盘走势。 他们并指出，离岸人民币流动性重归平静，而离岸CNH即期也连两日小幅反弹 ，明显收窄与在岸的价差，这也表明市场做空人民币动力有限。而随着境内银行间市场流动 性趋于平稳偏松，短端掉期点也小幅回落，拉低长端掉期点下探至1,235点的一周低点附近 。 “当前市场波动率太低，一方面管的牢，另一方面没的赚大家都不愿意做，行情就很稳 定，这也是监管层愿意看到的。”一中资行交易员称。 他并表示，由于波动狭窄，目前机构自营盘没有交易机会，只能平客盘和做量