版本:
中国
亚洲 | 2015年 5月 14日 星期四 08:00 BJT

台湾经济指标预测--5月14日至6月8日

以下为台湾近期预定公布的经济数据：
    * 5月18日当周

     日期  当地时间       经济指标  公布月分   预估值                     前值
     5/20      1610         经常帐    第一季       --          顺差191.8亿美元
     5/20      1600       外销订单       4月       --                    +1.3%
     5/22      0830     季调失业率       4月       --                    3.75%
     5/22      1630     经济成长率    第一季       --             +3.46%(概估)
                          (统计值)                     
    * 5月25日当周

     日期  当地时间       经济指标  公布月分   预估值                     前值
     5/25      1600       工业生产       4月       --                   +6.49%
     5/25      1610       M2年增率       4月       --                   +6.57%
    * 6月5日当周        

     日期  当地时间       经济指标  公布月分   预估值                    前值
      6/5      1610       外汇存底     5月底       --          4,181.74亿美元
      6/5      0830   消费者物价指       5月       --                  -0.80%
                           数(CPI)                     
    *  6月8日当周

     日期  当地时间       经济指标  公布月分   预估值                    前值
      6/8      1600           出口       5月       --                  -11.7%
     日期  当地时间       经济指标  公布月分   预估值                     前值
       --  1700(估)       重贴现率    第二季       --                   1.875%
 
    参看全球经济数据相关资料，点选  
    参看台湾经济数据相关资料，可点选 ；相关新闻请点选
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐