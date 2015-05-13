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货币新闻 | 2015年 5月 13日 星期三 16:55 BJT

英国金融市场：英镑升至五个月高点，因英国薪资涨幅超预期

路透伦敦5月13日 - 英镑兑美元周三强力升至五个月高点，此前数据显示英国第一季薪资增幅高于预期，失业率更降至2008年中以来最低。

英国国家统计局周三公布，截至3月的三个月平均每周薪资所得(包括奖金)较上年同期增加1.9%(预估为增加1.7%)，3月份较上年增长3.3%；截至3月的三个月按国际劳工组织(ILO)标准计算的失业率为5.5%(预估为5.5%)，此为截至2008年7月止三个月以来最低。

数据公布后英镑兑美元 升至1.5749，此前报在1.5685。英镑涨幅为0.5%，且创下12月17日以来最高。数据公布后英镑兑欧元 触及三周高点0.71305英镑，此前报0.7155英镑。(完)

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