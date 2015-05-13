英国金融市场：英镑升至五个月高点，因英国薪资涨幅超预期

英国国家统计局周三公布，截至3月的三个月平均每周薪资所得(包括奖金)较上年同期增加1.9%(预估为增加1.7%)，3月份较上年增长3.3%；截至3月的三个月按国际劳工组织(ILO)标准计算的失业率为5.5%(预估为5.5%)，此为截至2008年7月止三个月以来最低。