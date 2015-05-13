路透伦敦5月13日 - 以下为瑞典北欧斯安银行(SEB)分析师对外汇市场重要技术走势及价位预测：

欧元/英镑：昨天短暂向上突破的表现，明确显示卖方仍掌控情势，因此大概会见到测试B波低点0.7117英镑。但如果升破0.7194，将创造另一次出脱机会，因此，这样的突破有可能会再次上探0.72以上水准，然后再次下跌。

欧元/美元：我们原本预期会持续跌向1.1067美元的看法，因为最新的汇价走势，已经至少先搁置了。目前在1.1131-1.1290之间呈现某种停滞，必须先脱离这个区间，才能获得短线的方向指引。

挪威克朗/瑞典克朗：对于1.0970/50外围支撑及买点区域的反应变得强烈，我们现在认为市场即将终于成功突破2009年顶线。若能成功守在1.1200上方，则接下来将有望上看1.1340区域。

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.1233 1.1213 +0.18 -7.14 1.2097

美元/日圆 119.75 119.85 -0.08 +0.06 119.68

欧元/日圆 134.52 134.36 +0.12 -7.08 144.77

美元/瑞郎 0.9266 0.9289 -0.25 -6.79 0.9941

英镑/美元 1.5734 1.5664 +0.45 +1.03 1.5573

美元/加元 1.1976 1.2014 -0.32 +3.08 1.1618

澳元/美元 0.7996 0.7971 +0.31 -2.11 0.8168

新西兰元/美元 0.7427 0.7354 +0.99 -4.75 0.7797

欧元/瑞郎 1.0409 1.0421 -0.12 -13.45 1.2026

欧元/英镑 0.7137 0.7163 -0.36 -7.97 0.7755

欧元/瑞典克朗 9.3060 9.3446 -0.41 -1.72 9.4688

美元/挪威克朗 7.4437 7.4783 -0.46 -0.38 7.4720

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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