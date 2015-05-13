IEA月报：全球油市供给过剩或加剧，因OPEC产量居高不下

更新版 1-美股业绩：通用电气季度获利大增，寄望企业税率大幅调降
路透1月20日 - 通用电气 希望美国总统特朗普上任后大幅调降企业税率，但也预期如果国会推迟修订美国医保法案，旗下医疗设备的美国销售将受挫。
路透伦敦5月13日 - 国际能源署(IEA)周三表示，随着石油输出国组织(OPEC)为争夺市场份额而令石油产出接近历史高位，全球油市的供给过剩态势逐渐加剧。
IEA在其月报中称，尽管油价过去一年大幅下降令石油需求已经开始增长，但产出仍在持续上升，令全球范围内的库存攀升。
有迹象显示，全球石油供给过剩的态势正在向精炼油品市场扩散，这可能令近期的油价反弹态势难以为继。
“尽管美国出现暂时性的看涨迹象，而且除非如果其他地区发生意外中断，市场短线的基本面看起来依旧相对松软，”国际能源署(IEA)表示。
由于供应充裕，油价从2014年6月高于每桶115美元的水平重挫。在OPEC选择保卫市场份额拒绝减产后，油价下跌之势加剧。
截至周三0800 GMT，指标布兰特原油期货 报每桶接近67美元。(完) (编译 王洋/陈宗琦; 审校 张明钧/张涛)
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