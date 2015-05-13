香港个股：新鸿基地产港岛东新商场总投资32亿港元，首期2017年次季开幕

路透香港5月13日 - 香港主要地产发展商--新鸿基地产 周三称，公司在港岛东北角区的临海综合发展项目，其中的购物商场部份第一期将于2017年第二季落成，预料商场项目总投资达32亿港元。

新地在2012-2013年先后投得前政府公共屋邨--北角邨土地，总地价逾96亿港元，计划发展为集住宅、酒店及购物商场于一身的综合项目。

新地代理租务部总经理锺秀莲今天公布该项目的商场部份发展计划，商场命名为＂北角汇＂，总零售楼面22万平方尺，料可容纳120-130间商舖，总投资32亿港元，分两阶段进行，其中首期约8,000平方尺楼面将于2017年第二季落成，其余楼面则在2018年首季落成。

锺秀莲表示，商场定位以服务本地居民、上班族等，而且同区亦有多家酒店，故国际旅客亦是其目标顾客。

对于近月访港旅客无论是内地及海外旅客均出现回调，加上内地停止签发深圳户籍居民来港＂一签多行＂的签注，改为＂一周一行＂，令人关注会否拖累本地零售业进一步放缓。

锺秀莲称，对＂一周一行＂可能带来的影响目前仍在观察中，但她认为零售市道表现有高低周期，同时亦受季节性因素影响，且港岛区近年已很少新的商场供应。

她表示，此前已与不少潜在租户接洽，有逾百个零售商表达兴趣，新地并将展开正式招租活动，估计若全数租出，每年可为公司提供1.7亿港元的租金收入贡献。