香港个股：新鸿基地产港岛东新商场总投资32亿港元，首期2017年次季开幕

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透香港5月13日 - 香港主要地产发展商--新鸿基地产 周三称，公司在港岛东北角区的临海综合发展项目，其中的购物商场部份第一期将于2017年第二季落成，预料商场项目总投资达32亿港元。
新地在2012-2013年先后投得前政府公共屋邨--北角邨土地，总地价逾96亿港元，计划发展为集住宅、酒店及购物商场于一身的综合项目。
新地代理租务部总经理锺秀莲今天公布该项目的商场部份发展计划，商场命名为＂北角汇＂，总零售楼面22万平方尺，料可容纳120-130间商舖，总投资32亿港元，分两阶段进行，其中首期约8,000平方尺楼面将于2017年第二季落成，其余楼面则在2018年首季落成。
锺秀莲表示，商场定位以服务本地居民、上班族等，而且同区亦有多家酒店，故国际旅客亦是其目标顾客。
对于近月访港旅客无论是内地及海外旅客均出现回调，加上内地停止签发深圳户籍居民来港＂一签多行＂的签注，改为＂一周一行＂，令人关注会否拖累本地零售业进一步放缓。
锺秀莲称，对＂一周一行＂可能带来的影响目前仍在观察中，但她认为零售市道表现有高低周期，同时亦受季节性因素影响，且港岛区近年已很少新的商场供应。
她表示，此前已与不少潜在租户接洽，有逾百个零售商表达兴趣，新地并将展开正式招租活动，估计若全数租出，每年可为公司提供1.7亿港元的租金收入贡献。
近年港岛区较少有新的大型商场落成，最近一个是2012年8月开业，属希慎 旗下的铜锣湾希慎广场。至于与＂北角汇＂邻近，同于港岛东的太古地产 旗下太古城中心，总楼面面积达111万平方尺，为北角汇的五倍。该商场去年进行大规模的优化工程，引入多间新的品牌，其中台湾诚品书店在港第二间分店将于明年初落户。（完） (记者 梁慧仪; 审校 曾祥进)
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