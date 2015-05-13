台湾汇市：台币收升，因美元走贬与外资汇入

* 外资汇入力道增强，净汇入金额扩至约1.3亿美元 * 韩元午后转贬，央行适度买入美元缓和台币升势 * 市场关注外资动向，若持续汇入台币不易转贬 路透台北5月13日 - 台币兑美元 周三收升；汇银人士表示，因国际美元走软，及外资汇 入力道增强，加上出口商因担心台币持续走升，纷纷杀出美元，带动台币走扬。 汇银人士指出，上午走升的韩元，午后反转走贬，台币在台股收涨及外资大举汇入带动明显走升。但央行 进场适度买入美元以缓和台币升势。 〞下午外资进来不少，美系卖完轮到欧系卖，出口商被迫杀出美元。〞一位大型公股银行交员说。 另一位大型外资保管银行交易员亦表示，午后外资的确汇入不少，带动台币明显走升，〞最近除了外资汇 入外，市场上几乎看不到有其他的汇入款，未来外资还是主角。〞 大型公股银行交易员表示，今天外资汇入金额明显放大，净汇入约1.3亿美元；上日净汇入约0.4亿美元。 亚洲新兴货币周三多数走升，因美元在美国零售销售数据公布前走软。 但在韩元方面，韩元兑美元 周三逆转稍早涨势，下挫至一个月低点，受进口商美元需求打压，且外 汇当局疑似进场干预，阻升韩元；市场收报1,099.7，上日收报1,095.8。 台股 今日收涨0.45%；台湾证券交易所资料显示，外资及陆资在台股买超41.62亿台币。 台币今日实质交易区间在30.658-30.710；上日交易区间在30.706-30.768。交易员预估明日台币主要实质 交易暂看在30.600-30.800间。 海外无本金交割远期外汇市场(NDF)中，一个月期美元/台币换汇点由小幅溢价转为微幅折价；一个月美元 /台币远汇 尾盘报30.670/30.700，上日收在30.748。 本周余日全球重要经济事件和数据包括： 5月14日(四)：欧洲复兴开发银行年会与2015年企业论坛(至5月15日)、英国《经济学人》和希腊政府主办 圆桌会议。将发表主旨演讲的人包括：希腊总理齐普拉斯、希腊财政部长瓦鲁法基斯、副财长Dimitris Marda s、希腊经济部长史塔沙基斯、欧洲金融稳定机构(EFSF)总裁及国际货币基金组织(IMF)欧洲部门副主管Pοul Thomsen (至5月15日)。 5月15日(五)：韩国央行公布利率决定；日本央行总裁黑田东彦在读卖国际经济协会发表演说；日本4月消 费者信心指数；欧元区3月贸易收支；美国5月纽约联储制造业指数；加拿大3月制造业销售；美国4月工业生産 和制造业産出；美国5月路透/密西根大学消费者信心指数初值；美国3月资本流动数据； 16:00 台币/美元 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日 报价 亿美元 台北外汇经纪公司 30.780 30.810 30.658-30.810 30.810 5.03 6.60 元太外汇经纪公司 30.780 30.808 30.660-30.810 30.810 2.51 3.83 无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准 美元/台币一个月期 0.010/0.020 0.015/0.025 美元/台币六个月期 -0.040/-0.020 -0.025/-0.005 (完)