日股业绩：三井住友金融集团上财年获利下滑10%，但优于自身预估

路透东京5月13日 - 三井住友金融集团 周三公布3月底止的上个财年净利下滑10%，但优于公司自身的预估，受助于市场部门的强劲获利以及坏帐成本减少。

三井住友表示，上个财年净利由前一年的8,354亿日圆下滑至7,536亿日圆(63亿美元)。三井住友此前预估净利下滑16%。三井住友为日本以资产计第三大金融集团。

汤森路透对17名分析师的调查显示，平均预估净利为7,814亿日圆。

日本央行大规模货币宽松导致利率下滑，三井住友金融集团与日本其他银行因而受到冲击，但国内贷款业务平淡的表现，部分被市场部门强劲获利与海外市场成长所抵消。