日股业绩：三井住友金融集团上财年获利下滑10%，但优于自身预估

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透东京5月13日 - 三井住友金融集团 周三公布3月底止的上个财年净利下滑10%，但优于公司自身的预估，受助于市场部门的强劲获利以及坏帐成本减少。
三井住友表示，上个财年净利由前一年的8,354亿日圆下滑至7,536亿日圆(63亿美元)。三井住友此前预估净利下滑16%。三井住友为日本以资产计第三大金融集团。
汤森路透对17名分析师的调查显示，平均预估净利为7,814亿日圆。
日本央行大规模货币宽松导致利率下滑，三井住友金融集团与日本其他银行因而受到冲击，但国内贷款业务平淡的表现，部分被市场部门强劲获利与海外市场成长所抵消。
对于2016年3月止的当前财年，三井住友预估净利将上升至7,600亿日圆，高于市场平均预期的7,290亿日圆。(完) (编译 陈宗琦；审校 于春红)
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路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。