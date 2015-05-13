香港房地产：政府合共以逾45亿港元批出一幅商业及一幅住宅土地

更新版 1-美股业绩：通用电气季度获利大增，寄望企业税率大幅调降
路透1月20日 - 通用电气 希望美国总统特朗普上任后大幅调降企业税率，但也预期如果国会推迟修订美国医保法案，旗下医疗设备的美国销售将受挫。
路透香港5月13日 - 香港地政总署周三宣布，一幅位于九龙湾的商业发展用地，由明宏有限公司以30.38亿港元中标，符合市场预期。
此外，另一幅同样于上周五截标，位于新界马鞍山落禾沙的住宅用地，则由中信股份 以14.69亿港元中标，高于市场预期。
九龙湾商业地位于祥业街、常怡道与伟业街交界，可建楼面面积约49.02万平方尺，以中标价计相当于每平方尺楼面地价6,197港元。此前测量师预该土地估值29.4-31.8亿港元。
落禾沙土地可建楼面面积约22.59万平方尺，以中标价计相当于每平方尺楼面地价6,503港元。此前测量师预该土地估值11.3-13.6亿港元。（完） (记者 梁慧仪; 审校 张喜良)
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路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。