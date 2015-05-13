香港房地产：政府合共以逾45亿港元批出一幅商业及一幅住宅土地

路透香港5月13日 - 香港地政总署周三宣布，一幅位于九龙湾的商业发展用地，由明宏有限公司以30.38亿港元中标，符合市场预期。

此外，另一幅同样于上周五截标，位于新界马鞍山落禾沙的住宅用地，则由中信股份 以14.69亿港元中标，高于市场预期。

九龙湾商业地位于祥业街、常怡道与伟业街交界，可建楼面面积约49.02万平方尺，以中标价计相当于每平方尺楼面地价6,197港元。此前测量师预该土地估值29.4-31.8亿港元。