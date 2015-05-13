版本:
中国
亚洲 | 2015年 5月 13日 星期三 17:42 BJT

表格：沪港通活跃股一览--5月13日

路透香港5月13日 - 以下是香港交易及结算所（港交所） 周三发布的沪港
通每日成交及活跃股数据。
    
                         沪股通（亿元人民币）          港股通（亿港元）
                                                  
 每日买入及卖出金额             67.88                       52.18
 买入成交金额                   31.93                       29.52
 卖出成交金额                   35.95                       22.66
  
 ============================================================================
    
    沪股通--十大成交活跃股    
    
 排名  股票代码      股票名称      买入金额       卖出金额     买入及卖出金额
                                 （元人民币）   （元人民币）    （元人民币）
 1                   中国平安      486,136,289    157,300,638     643,436,927
 2                   上汽集团       40,731,139    308,902,898     349,634,037
 3                   贵州茅台      269,057,583     59,924,680     328,982,263
 4                   兴业银行       45,111,877    256,074,785     301,186,662
 5                   中国石化       11,054,631    214,705,615     225,760,246
 6                   招商银行      143,869,103     47,783,620     191,652,723
 7                   上海电气      101,996,611     70,553,391     172,550,002
 8                   中国一重       90,015,792     81,595,614     171,611,406
 9                   工商银行       87,487,804     38,309,177     125,796,981
 10                  北方导航        8,395,730    114,502,518     122,898,248
 
 ============================================================================
    
    港股通--十大成交活跃股
      
 排名  股票代码    股票名称        买入金额       卖出金额     买入及卖出金额
                                   （港元）       （港元）        （港元）
 1                 香港交易所      483,170,380     32,930,560     516,100,940
 2                 国美电器        291,480,180    220,274,980     511,755,160
 3                 恒大地产        216,308,460    118,709,480     335,017,940
 4                 上海电气        123,266,060    143,618,580     266,884,640
 5                 金山软件         58,101,250    135,137,125     193,238,375
 6                 阿里影业         74,337,700    103,530,400     177,868,100
 7                 中广核电力       64,910,090     64,424,430     129,334,520
 8                 神州数码         75,510,500     22,592,080      98,102,580
 9                 中国中铁         54,213,040     43,356,580      97,569,620
 10                银泰商业         31,862,860     63,042,880      94,905,740
 
    （完）
    
    浏览相关细节，请点选(here)
    

 (整理 雷美珍；审校 曾祥进)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐