表格：沪港通活跃股一览--5月13日

路透香港5月13日 - 以下是香港交易及结算所（港交所） 周三发布的沪港 通每日成交及活跃股数据。 沪股通（亿元人民币） 港股通（亿港元） 每日买入及卖出金额 67.88 52.18 买入成交金额 31.93 29.52 卖出成交金额 35.95 22.66 ============================================================================ 沪股通--十大成交活跃股 排名 股票代码 股票名称 买入金额 卖出金额 买入及卖出金额 （元人民币） （元人民币） （元人民币） 1 中国平安 486,136,289 157,300,638 643,436,927 2 上汽集团 40,731,139 308,902,898 349,634,037 3 贵州茅台 269,057,583 59,924,680 328,982,263 4 兴业银行 45,111,877 256,074,785 301,186,662 5 中国石化 11,054,631 214,705,615 225,760,246 6 招商银行 143,869,103 47,783,620 191,652,723 7 上海电气 101,996,611 70,553,391 172,550,002 8 中国一重 90,015,792 81,595,614 171,611,406 9 工商银行 87,487,804 38,309,177 125,796,981 10 北方导航 8,395,730 114,502,518 122,898,248 ============================================================================ 港股通--十大成交活跃股 排名 股票代码 股票名称 买入金额 卖出金额 买入及卖出金额 （港元） （港元） （港元） 1 香港交易所 483,170,380 32,930,560 516,100,940 2 国美电器 291,480,180 220,274,980 511,755,160 3 恒大地产 216,308,460 118,709,480 335,017,940 4 上海电气 123,266,060 143,618,580 266,884,640 5 金山软件 58,101,250 135,137,125 193,238,375 6 阿里影业 74,337,700 103,530,400 177,868,100 7 中广核电力 64,910,090 64,424,430 129,334,520 8 神州数码 75,510,500 22,592,080 98,102,580 9 中国中铁 54,213,040 43,356,580 97,569,620 10 银泰商业 31,862,860 63,042,880 94,905,740 （完） 浏览相关细节，请点选(here) (整理 雷美珍；审校 曾祥进)