更正-英国金融市场：英镑回吐涨幅而公债期货上涨，英央行调降经济预期

(更正：因英文原文有误，内文第二段经济成长预测改为“2.5%”，非“2.4%”)

路透伦敦5月13日 - 英镑周三回落，而英国公债期货上涨，此前英国央行调降经济增长预估，并支持市场关于大约一年后才会开始升息的预期。

央行在最新通胀报告中预期今年经济成长2.5%，低于2月时预估的2.9%，更加接近其它经济预测者的看法。

报告公布后，英镑兑美元 从1.5728左右一度跌至盘中低点1.5658美元，后反弹至1.5702，盘中上涨0.2%。稍早英镑/美元触及五个月高点1.5749。

英镑兑欧元 回跌至0.7148英镑，日内跌0.1%，尽数回吐稍早英国就业数据公布后的涨幅。

经纪商Brewin Dolphin研究主管Guy Foster表示，“这的确推后了升息前景。”

“基本上他们是说2015年可能不会升息，但这看来是一个相当大胆的说法，因一小时前面公布的数据显示薪资上扬，不过我认为目前市场正受到央行说法推动。”

英国央行公布通胀报告后，英国公债期货 高见117.18，之后有所拉回，日内上涨26个跳动点至116.89。