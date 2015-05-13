更正-英国金融市场：英镑回吐涨幅而公债期货上涨，英央行调降经济预期

更新版 1-美股业绩：通用电气季度获利大增，寄望企业税率大幅调降
路透1月20日 - 通用电气 希望美国总统特朗普上任后大幅调降企业税率，但也预期如果国会推迟修订美国医保法案，旗下医疗设备的美国销售将受挫。
(更正：因英文原文有误，内文第二段经济成长预测改为“2.5%”，非“2.4%”)
路透伦敦5月13日 - 英镑周三回落，而英国公债期货上涨，此前英国央行调降经济增长预估，并支持市场关于大约一年后才会开始升息的预期。
央行在最新通胀报告中预期今年经济成长2.5%，低于2月时预估的2.9%，更加接近其它经济预测者的看法。
报告公布后，英镑兑美元 从1.5728左右一度跌至盘中低点1.5658美元，后反弹至1.5702，盘中上涨0.2%。稍早英镑/美元触及五个月高点1.5749。
英镑兑欧元 回跌至0.7148英镑，日内跌0.1%，尽数回吐稍早英国就业数据公布后的涨幅。
经纪商Brewin Dolphin研究主管Guy Foster表示，“这的确推后了升息前景。”
“基本上他们是说2015年可能不会升息，但这看来是一个相当大胆的说法，因一小时前面公布的数据显示薪资上扬，不过我认为目前市场正受到央行说法推动。”
英国央行公布通胀报告后，英国公债期货 高见117.18，之后有所拉回，日内上涨26个跳动点至116.89。
报告公布后富时100指数 亦上涨，0938GMT时上涨0.6%。(完) (编译/审校 张涛/张明钧/艾茂林)
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