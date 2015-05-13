更正-英国央行：调降经济成长预估，支持市场的利率预期

(更正：因英文原文有误，内文第二段经济成长预测改为“2.5%”，非“2.4%”)

路透伦敦5月13日 - 英国央行周三发布的季度通胀报告调降了未来三年的经济成长预期，并谨慎支持市场关于大约一年后才会开始升息的预期。

央行现在预期今年经济成长2.5%，低于2月时预估的2.9%，更加接近其它经济预测者的看法。

去年英国经济增长速度快于其它主要发达经济体，但今年初开始放缓，刚刚选举获胜的保守党面临让经济走上更为可长可久之康庄大道的重大挑战。

英国央行称，下调增长预估是因为利率上升速度可能快于市场三个月前的预期，还因为英镑走强，以及房屋建造和生产率前景走弱。

央行决策者4月时曾表示，市场所反映出来的利率升速异常的缓慢，但如今看来他们对市场自那以后的预期更为满意。

“央行暗示指标利率未来数年仅会逐步升高，这与当前市场路径大致相符，也与两年内吸收闲置产能并让通胀重返目标相符，”英国央行称。

英国央行的预测，是基于市场价格反映利率明年第二季将从纪录低位0.5%回升的预期--这比2月时的预估提早了三个月--并在2016年最后三个月平均达到0.9%。英国央行已经超过六年维持利率不变。

但决策者表示，较长期来看，他们仍担心债市所消化的全球利率升幅非常有限。

英国央行表示，预期英国通胀率将在两年后回升到2%目标水准，与三个月前面的预测没什么变化。目前通胀率处于零的纪录低位。

但央行亦将2016和2017年的经济成长率预期分别降至2.6%和2.4%。

“在预测期内，成长率预计处于或略低于历史平均水平，”央行表示。它还表示，由于来自希腊的风险上升，英国经济增速可能更低。

央行亦调降了薪资增长预估，预计今年底上升2.5%，稍早的预测是增长3.5%。预计明年增幅为4%。(完)