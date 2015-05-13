更新版 1-台湾货币市场：短率贴在区间低位，银行资金水位高涨急寻销钱管道

* 短率贴在区间低位

* 银行急寻销钱管道

* 短票和RP利率持平 (更新拆款及央行发行存单数据)

记者 詹静宜

路透台北5月13日 - 台湾银行间短率周三贴在区间低位。资金调度人士表示，时序迈入月中，银行间资金水位越垫越高，资金满满令银行急寻销钱管道，但投资去化工具有限，令短率持稳当前低位水准。

他们并指出，目前央行维持宽松基调，近期银行间当日超额准备大致落在200亿台币左右，致整体银行间累积超额准备已突破1,650亿台币，资金多但需求疲软令短率持续徘徊低位。

“ (短率)已经降到不能再降，接近成本价。”一位外银资调人士说。

另位大型民营银行交易员称，本旬至今资金情势维持宽松态势不变，银行间普遍深受资金无处去化所苦，近期对票券商一周拆款利率也略有走降，但票券商资金缺口偏小且短票量能低迷，对银行资金去化助益相当有限。

银行间隔夜拆款加权平均利率 报0.388%，上日收在0.387%；今日区间在0.295-0.425%，上日在0.295-0.400%。一周拆款利率在0.380%-0.450%，同上日在0.380-0.450%；两周拆款利率在0.388%-0.450%，亦同于上日。

**短票利率持平**

短票方面，一位大型票券商表示，周三发票量仍旧偏少，预计明日发票量增温但量能增幅有限，周五发票量才可望回到正常水准，但依旧存在“钱多票少”的问题，短票利率续维持在既有区间低位。

“银行多配合初级发行天期买票，没办法挑天期长短。”一大型票券商交易员说。

上述交易员称，今日30天期短票利率皆成交在0.57%，但票量不多，银行为求去化资金压力，仍得接受承作天期较长的三个月短票，成交在0.59%。

今日30天票券商与银行间承作的短票主要成交在0.57-0.58%；部分中小型票券商仍有成交0.58-0.59%，交投大致持平上日。

据集保的资料显示，不分承作对象，上日30天自保短票次级买卖断平均成交利率落在0.577%，同前日，成交量52亿台币，前日为82亿。

台湾央行周三公布，共发行1,975亿台币存单，与今日存单到期金额1,944.5亿台币相较，存单发行余额增30.5亿。

本周央行存单到期金额总计为8,406.7亿台币，本周余日到期情况分别为周四1,414.2亿、周五2,024.5亿台币。

拆款中心资料 显示，周三超额准备为142亿台币，累积超额准备为1,795亿台币、加计前期1%的超额准备为3,715亿台币。

**RP利率稳在低位**

债市附买回(RP)市场方面，一位证券资调人士表示，近期台债交投低迷亦未回补新券，券商间资金缺口小，但投信及寿险端要券需求仍在，成交多以到期续作为主，后续留意客户端因应周五交割30年公债的资金调度需求 。

〞市场很淡，续作、续作就够。〞一位大型券商交易员说。

今日短天期证券商公债的附买回利率主要成交区间在0.52-0.54%；10天期以上公司债RP主要成交在0.62-0.64%，大致持平上日。

大型票券商与金融机构承作的公债附买回利率主要成交在0.45-0.50%，极短天期成交在0.42%；公司债附买回利率交投区间落在0.48-0.54%，极短天期成交在0.46%，大致持稳上日。成交利率高低与票券商条件和承作对象不同，有所差异。