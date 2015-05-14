重温稿-台湾货币市场：短率贴在区间低位，银行资金水位高涨急寻销钱管道

香港数据：4月底止外汇基金境外资产增至32,351亿港元--金管局
路透香港5月12日 - 香港金融管理局（HKMA）周五公布，截至今年4月底止外汇基金境外资产为32,351亿港元，较3月底增加371亿港元。
* 短率贴在区间低位
* 银行急寻销钱管道
* 短票和RP利率持平
记者 詹静宜
路透台北5月13日 - 台湾银行间短率周三贴在区间低位。资金调度人士表示，时序迈入月中，银行间资金水位越垫越高，资金满满令银行急寻销钱管道，但投资去化工具有限，令短率持稳当前低位水准。
他们并指出，目前央行维持宽松基调，近期银行间当日超额准备大致落在200亿台币左右，致整体银行间累积超额准备已突破1,650亿台币，资金多但需求疲软令短率持续徘徊低位。
“ (短率)已经降到不能再降，接近成本价。”一位外银资调人士说。
另位大型民营银行交易员称，本旬至今资金情势维持宽松态势不变，银行间普遍深受资金无处去化所苦，近期对票券商一周拆款利率也略有走降，但票券商资金缺口偏小且短票量能低迷，对银行资金去化助益相当有限。
银行间隔夜拆款加权平均利率 报0.388%，上日收在0.387%；今日区间在0.295-0.425%，上日在0.295-0.400%。一周拆款利率在0.380%-0.450%，同上日在0.380-0.450%；两周拆款利率在0.388%-0.450%，亦同于上日。
**短票利率持平**
短票方面，一位大型票券商表示，周三发票量仍旧偏少，预计明日发票量增温但量能增幅有限，周五发票量才可望回到正常水准，但依旧存在“钱多票少”的问题，短票利率续维持在既有区间低位。
“银行多配合初级发行天期买票，没办法挑天期长短。”一大型票券商交易员说。
上述交易员称，今日30天期短票利率皆成交在0.57%，但票量不多，银行为求去化资金压力，仍得接受承作天期较长的三个月短票，成交在0.59%。
今日30天票券商与银行间承作的短票主要成交在0.57-0.58%；部分中小型票券商仍有成交0.58-0.59%，交投大致持平上日。
据集保的资料显示，不分承作对象，上日30天自保短票次级买卖断平均成交利率落在0.577%，同前日，成交量52亿台币，前日为82亿。
台湾央行周三公布，共发行1,975亿台币存单，与今日存单到期金额1,944.5亿台币相较，存单发行余额增30.5亿。
本周央行存单到期金额总计为8,406.7亿台币，本周余日到期情况分别为周四1,414.2亿、周五2,024.5亿台币。
拆款中心资料 显示，周三超额准备为142亿台币，累积超额准备为1,795亿台币、加计前期1%的超额准备为3,715亿台币。
**RP利率稳在低位**
债市附买回(RP)市场方面，一位证券资调人士表示，近期台债交投低迷亦未回补新券，券商间资金缺口小，但投信及寿险端要券需求仍在，成交多以到期续作为主，后续留意客户端因应周五交割30年公债的资金调度需求 。
〞市场很淡，续作、续作就够。〞一位大型券商交易员说。
今日短天期证券商公债的附买回利率主要成交区间在0.52-0.54%；10天期以上公司债RP主要成交在0.62-0.64%，大致持平上日。
大型票券商与金融机构承作的公债附买回利率主要成交在0.45-0.50%，极短天期成交在0.42%；公司债附买回利率交投区间落在0.48-0.54%，极短天期成交在0.46%，大致持稳上日。成交利率高低与票券商条件和承作对象不同，有所差异。
本周余日交割因子仍有周五交割30年公债104/8期金额300亿台币。(完) (审校 黄凯)
路透香港5月12日 - 香港金融管理局（HKMA）周五公布，截至今年4月底止外汇基金境外资产为32,351亿港元，较3月底增加371亿港元。
初步统计，2017年4月份社会融资规模增量为1.39万亿元，比上年同期多6133亿元。其中，当月对实体经济发放的人民币贷款增加1.08万亿元，同比多增5164亿元；对实体经济发放的外币贷款折合人民币减少283亿元，同比少减424亿元；委托贷款减少48亿元，同比多减1742亿元；信托贷款增加1473亿元，同比多增1204亿元；未贴现的银行承兑汇票增加345亿元，同比多增3121亿元；企业债券净融资增加435亿元，同比少1930亿元；非金融企业境内股票融资769亿元，同比少182亿元。
* 人民币延续微收升，但实际波幅十分有限 * 一带一路峰会召开在即，部分机构借机参与倒量 * 离岸与在岸汇差再度收窄，做空人民币动力有限 * 市场缺乏主题，短期汇价料延续窄幅横盘走势 (新增评论和收盘报价) 路透上海/北京5月12日 - 人民币兑美元即期周五收盘随中间价微升，但实 际波幅十分有限。交易员称，“一带一路”峰会召开在即，各方都无意“破坏”良好气氛， 部分机构借机参与倒量，争取年度排名，除非市场热炒美联储6月加息，短期汇价料仍延续 窄幅横盘走势。 他们并指出，离岸人民币流动性重归平静，而离岸CNH即期也连两日小幅反弹 ，明显收窄与在岸的价差，这也表明市场做空人民币动力有限。而随着境内银行间市场流动 性趋于平稳偏松，短端掉期点也小幅回落，拉低长端掉期点下探至1,235点的一周低点附近 。 “当前市场波动率太低，一方面管的牢，另一方面没的赚大家都不愿意做，行情就很稳 定，这也是监管层愿意看到的。”一中资行交易员称。 他并表示，由于波动狭窄，目前机构自营盘没有交易机会，只能平客盘和做量