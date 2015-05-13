更新版 1-《中国债市每日综述》地方债忧虑缓解现券增暖意，数据不佳宽松预期延续

* 地方债定向发行方案出台，缓和供给压力

* 现券暖意有增无减收益率普降，国债期货反弹

* 数据显示经济形势不佳，政策宽松预期延续

* 长端资金价受益渐显，一年期Shibor创逾四年新低 (新增货币市场收盘报价)

路透上海5月13日 - 受益于近似泛滥的流动性，以及地方政府债置换中可采用定向发行，中国银行间债市周三现券暖意加剧，除短期品种继续向好外，长端收益率亦出现明显下行。尾盘时公布的金融数据中，M2增速及信贷均不如人意，宽松预期延续进一步扩大收益率跌势。

一级市场上，今日财政部和进出口行均有债券招标，其中三年期续发国债结果远低于预期；利率互换在走低的同时，一年和五年期限利率有所收窄，主因长端降幅更大。

华南一银行交易员表示，现券交投一片活跃，“(收益率)基本都在下，七年国开债也下了近10个bp(基点)。”

他表示，地方债置换发行解决方案基本确定，定向与公开发行并举，供给压力可能低于此前预期；而在货币环境配合方面，央行应该会备足流动性。

在今年首批地方债延迟发行后，监管层终于抛出方案以助力地方债置换扬帆启航。地方债置换未来将引入定向发行方式，同时将地方债全面纳入抵押品范围。此举将提高地方债流动性，提升商业银行积极参与意愿，并有助打通地方政府融资渠道。

另外，尾盘时公布的金融数据逊预期，进一步提升现券买气。

“现券一波taken，(在此前下降基础上)短的收益率下的多，长的只是小幅下降，”上海一银行交易员补充说。

中国央行数据显示，4月新增人民币贷款7,079亿元，低于此前路透9,030亿元的调查中值；当月末广义货币供应量(M2) 同比增长10.1%，创出历史新低，路透调查中值为11.9%。

剩余期限近一年的国开行150206券最新报价收益率 在2.6600%/2.6000%，上日尾盘为2.82%/2.7950%；剩余期限近七年的国开行150209券最新报价收益率 在3.96%/3.90%，上日尾盘为4.05%/3.97%。

五年期国债期货主力合约TF1506 收报97.445元，较上日结算价上涨0.15%；10年期国债主力合约TF1509 收报97.225元，较上日结算价上涨0.25%。

**一年Shibor创逾四年新低**

中国银行间市场周三隔夜和七天期回购利率低位下探，同时作为长期资金价格标准之一的一年期Shibor也续降，并创下逾四年以来新低。因持续宽松的资金环境，令长端受益渐显。

交易员称，从央行此前连番降准和降息来看，流动性充裕局面一时不会转变。主要回购利率中，七天期因与隔夜品种点差仍然略阔，前者下行的动力相对更足。

一年期Shibor 最新报在4.3845%，打破此前2012-2013年期间4.40%附近的平台整理位置，创下自2011年2月以来的新低。

北京一银行交易员表示，“资金特别松，大行早起就开始(在加权基础上)减点出。钱多时大家还是借隔夜多。”

他并指出，资金价格下行趋势从短端传导至长端，进而传导到实体经济的融资成本需要一段时间，因此在最终目标没有达成前，市场流动性充盈局面有望持续。

今日银行间市场质押式回购总成交金额为16,137.47亿元，略高于上一交易日的15,986.06亿元；其中，隔夜品种成交14,627.00亿元，上一交易日为14,560.67亿元。

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间17:47 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交(亿元)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 1.2061 1.2531 -4.70 14,627.00

七天 2.0787 2.1448 -6.61 1,056.67

14天 2.5706 2.6114 -4.08 284.01

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 0.5300 0.5600 -3.00 --

七天 1.0000 1.2350 -23.50 --

14天 1.9500 1.8050 +14.50 --

回购定盘利率

其中:隔夜 1.3100 1.3600 -5.00 --

七天 2.0900 2.1600 -7.00 --

14天 2.6000 2.6500 -5.00 --

Shibor

其中:隔夜 1.2470 1.2900 -4.30 --

七天 2.1490 2.1970 -4.80 --

三个月 3.6340 3.6810 -4.70 --