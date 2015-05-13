英镑汇率：英国央行总裁卡尼称，英镑走势与未来利率走向预期相关

路透伦敦5月13日 - 英国央行总裁卡尼周三称，若考量未来的利率走势预期，认为英镑会走强是正确的。

“对于合宜的利率走向预期而言，(英镑势头)与此相关，”卡尼在回答记者相关问题时表示。稍早英国央行下调了未来三年该国的经济增长率预估。