英镑汇率：英国央行总裁卡尼称，英镑走势与未来利率走向预期相关

更新版 1-美股业绩：通用电气季度获利大增，寄望企业税率大幅调降
路透1月20日 - 通用电气 希望美国总统特朗普上任后大幅调降企业税率，但也预期如果国会推迟修订美国医保法案，旗下医疗设备的美国销售将受挫。
路透伦敦5月13日 - 英国央行总裁卡尼周三称，若考量未来的利率走势预期，认为英镑会走强是正确的。
“对于合宜的利率走向预期而言，(英镑势头)与此相关，”卡尼在回答记者相关问题时表示。稍早英国央行下调了未来三年该国的经济增长率预估。
卡尼还表示，英国央行“在密切关注”该国就是否续留欧盟所进行公投所带来的不确定性，将给经济造成什么样的影响。(完) (编译 王洋; 审校 张明钧)
路透1月20日 - 通用电气 希望美国总统特朗普上任后大幅调降企业税率，但也预期如果国会推迟修订美国医保法案，旗下医疗设备的美国销售将受挫。
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。