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货币新闻 | 2015年 5月 13日 星期三 18:31 BJT

英镑汇率：英国央行总裁卡尼称，英镑走势与未来利率走向预期相关

路透伦敦5月13日 - 英国央行总裁卡尼周三称，若考量未来的利率走势预期，认为英镑会走强是正确的。

“对于合宜的利率走向预期而言，(英镑势头)与此相关，”卡尼在回答记者相关问题时表示。稍早英国央行下调了未来三年该国的经济增长率预估。

卡尼还表示，英国央行“在密切关注”该国就是否续留欧盟所进行公投所带来的不确定性，将给经济造成什么样的影响。(完) (编译 王洋; 审校 张明钧)

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