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亚洲 | 2015年 5月 13日 星期三 18:13 BJT

《中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表》--5月13日

路透香港5月13日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周三收市价及比价:(本地时间18:10时，1
港元=0.8002人民币 )
    
    涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数 显示，A股相对H股的最新加权平均溢价为31.6%，低于
上交易日收盘的32.01%。
    
   公司名      A股代码      H股代码     A股价格(元)   H股价格(港元)     A/H股比价
 工商银行                                       5.16            6.47          1.00
 建设银行                                       6.66            7.35          1.13
 中国银行                                       4.56            5.07          1.12
 农业银行                                       3.72            4.18          1.11
 招商银行                                      17.54           22.30          0.98
 中信银行                                       7.62            6.67          1.43
 交通银行                                       6.78            7.55          1.12
 民生银行                                      10.41           11.18          1.16
 中国人寿                                      38.42           36.80          1.30
 中国平安                                      87.02          108.40          1.00
 中国太保                                      34.95           40.35          1.08
 中信证券                                      33.37           32.70          1.28
 新华人寿                                      62.72           50.20          1.56
 海通证券                                      27.88           23.85          1.46
 华能国际                                      11.13           10.38          1.34
 大唐发电                                       7.70            4.36          2.21
 华电国际                                       8.68            8.31          1.31
 中煤能源                                       8.13            4.72          2.15
 中国神华                                      20.85           19.34          1.35
 中国石油                                      12.43            9.42          1.65
 兖州煤业                                      14.84            7.23          2.57
 中国石化                                       7.54            6.90          1.37
 上海石化                                       8.49            3.90          2.72
 中海油服                                      25.89           14.92          2.17
 仪征化纤                                       8.87            3.90          2.84
 中国铝业                                       8.64            4.70          2.30
 江西铜业                                      23.22           15.54          1.87
 洛阳钼业                                      15.95            7.21          2.76
 紫金矿业                                       5.24            2.99          2.19
 马钢股份                                       5.25            2.89          2.27
 鞍钢股份                                       7.54            6.65          1.42
 重庆钢铁                                       4.28            2.13          2.51
 海螺水泥                                      23.51           31.00          0.95
 洛阳玻璃                                      13.15            6.49          2.53
 京城机电                                      12.02            5.36          2.80
 中联重科                                       7.67            5.34          1.79
 金隅股份                                      12.09            9.01          1.68
 中国国航                                      11.29            9.17          1.54
 东方航空                                       7.89            5.59          1.76
 南方航空                                       9.29            7.04          1.65
 中国远洋                                      13.18            5.91          2.79
 中海集运                                       9.29            3.69          3.15
 中集集团                                      24.46           18.76          1.63
 中海发展                                      10.94            6.05          2.26
 宁沪高速                                       8.51           10.28          1.03
 深高速                                         9.89            7.37          1.68
 成渝高速                                       7.35            3.96          2.32
 皖通高速                                      10.92            6.90          1.98
 广深铁路                                       6.29            5.02          1.57
 中国南车                                      29.45           15.00          2.45
 中国交建                                      18.50           12.56          1.84
 中国铁建                                      23.10           14.04          2.06
 中国中铁                                      20.09            9.99          2.51
 长城汽车                                      48.57           52.85          1.15
 比亚迪                                        63.13           47.20          1.67
 广汽集团                                      12.58            7.86          2.00
 青岛啤酒                                      45.14           49.80          1.13
 白云山                                        36.27           29.90          1.52
 新华制药                                      13.98            7.84          2.23
 海信科龙                                      12.08            7.38          2.05
 南京熊猫                                      18.78            9.36          2.51
 晨鸣纸业                                      10.22            5.89          2.17
 上海医药                                      27.90           24.70          1.41
 中兴通讯                                      32.50           25.40          1.60
 东方电气                                      27.02           16.88          2.00
 潍柴动力                                      31.04           29.25          1.33
 东北电气                                       6.42            3.26          2.46
 广船国际                                      52.04           28.00          2.32
 经纬纺机                                      22.50           12.10          2.32
 昆明机床                                       8.84            3.52          3.14
 一拖股份                                      15.16            6.59          2.87
 北辰实业                                       6.57            3.48          2.36
 创业环保                                      14.28            7.50          2.38
 中国中冶                                       8.98            3.99          2.81
 金风科技                                      21.05           17.88          1.47
 丽珠                                          77.92           57.95          1.68
 万科                                          14.70           19.60          0.94
 中国北车                                      29.98           15.86          2.36
 郑煤机                                        10.29            5.96          2.16
 大连港                                         7.92            3.83          2.58
 山东墨龙                                      13.18            5.28          3.12
 浙江世宝                                      37.90           13.66          3.47
 复星医药                                      28.22           29.50          1.20
 光大银行                                       5.31            4.89          1.36
 东江环保                                      58.27           41.55          1.75
 上海电气                                      19.38            7.63          3.17
 广发证券                                      27.87           25.60          1.36
 
                                                                                                
                                          
    附注：若股票当日停盘则以上交易日收市价计算。
         如欲浏览A+H股实时报价对比页面，请点选<0#HKSEH-CHINAA>(完)

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