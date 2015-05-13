新闻稿：中国房地产开发商的融资和经营状况正逐步缓解--标普

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香港，2015年5月13日—随着中国政府推出的政策措施开始渗透到实体经济，中国房地产业的融资和经营状况正慢慢开始企稳。标准普尔今日发布的报告《中国房地产业观察：开发商正逐渐接近恢复》如是表示。

标准普尔信用分析师李国宜表示：“有初步迹象显示房地产市场的状况正在企稳，2015年下半年开发商可能迎来复苏。2015年4月很多大型开发商的销售增长，信托融资成本和按揭贷款利率下降，一些投机级发债人重新发债筹资。”

这与今年一季度形成对比，当时销售疲弱，融资状况依旧艰难，并发生了两起备受瞩目的违约案例。

李国宜表示：“鉴于增长前景放缓及利润率和现金流趋势变差，我们认为房地产业仍将面临困难时期。我们预计，由于成本和资本支出控制不足以抵消利润率趋弱，2015年现金流和财务杠杆指标将继续变差。”

标准普尔认为，若开发商要满足2016年及之后大规模境外债券的再融资需求，房地产业的经营状况需进一步持续改善。受资本流动和外汇波动影响，境外市场的信贷状况可能迅速变差。

明年，境外债券到期规模同比增长将超过一倍至60亿美元左右。2017和2018年到期规模将分别升至80亿美元和100亿美元。近期佳兆业集团控股有限公司（违约/--）违约后，贷款人和投资者对中国房地产业很谨慎，导致2015年前四个月中国开发商发行的美元债券较上年同期大幅下降。

活跃的股票市场可能促使开发商发行股票以充实资本，支持其财务状况。但发股筹资受到控股股东愿意接受的股权稀释程度的限制。增发股份也意味着中国房地产业在战略思考上发生巨大转变，此前该行业一直严重依赖债务融资支持自身增长。对部分陷入困境的发债人而言，可能无法发股筹资，被收购可能成为其生存之道。