东南亚股市：多数上涨，菲股在央行利率决定前夕升至近一周高点

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透曼谷5月13日 - 东南亚股市周三上涨，油价回升提振能源相关个股，此外，在菲律宾股市，对利率敏感的个股则是涨跌互现，菲国央行将于周四开会讨论指标利率。
菲律宾股市 小涨0.2%，至7,808.35点，为5月7日以来最高收盘位。证交所数据显示，外资卖超5.56亿披索(1,250万美元)；Metropolitan Bank & Trust 下挫1.5%。不过外资对BDO Unibank 的买盘，提振该股股价上涨1.4%。
菲国央行周四料维持指标利率不变，因通胀目标没有立即的威胁，成长料维持强劲表现。
棕榈树种植与能源类股表现抢眼，周三布兰特原油每桶涨破67美元，朝五个月高点挺进，此前数据显示美国原油库存连续第二周减少。
多数股市皆由国内投资人领军买进。证交所数据显示，外资在马来西亚股市 卖超1.34亿马币(林吉特)，在印尼股市 卖超3,800亿卢比(2,893万美元)。
涨跌 当日 今年以来 2014年
最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价
汤森路透东南亚指数 410.36 3.11 +0.76 -0.10 410.77
新加坡 3453.17 10.84 +0.31 +2.62 3365.15
马来西亚 1803.02 4.41 +0.25 +2.37 1761.25
泰国 1495.95 10.23 +0.69 -0.11 1497.67
印尼 5246.13 40.52 +0.78 +0.37 5226.95
菲律宾 7808.35 13.80 +0.18 +7.99 7230.57
越南 542.82 -1.59 -0.29 -0.52 545.63
(完)
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法股CAC-40指数 (编译 陈宗琦；审校 张若琪)
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