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亚洲 | 2015年 5月 13日 星期三 18:45 BJT

马来西亚期市：棕榈油期货短暂触及五周高点后回落，因担心出口需求

路透吉隆坡5月13日 - 马来西亚棕榈油期货周三短暂触及五周高点，因担心厄尔尼诺(圣婴)现象可能抑制单产；但下半月出口需求减弱的预期，则遏制了涨势。

“市场对厄尔尼诺天气型态的消息反应过度了，所以现在正在修正。”吉隆坡一家外资大宗商品经纪商的交易员表示。“鉴于短线技术面超涨，因此出现一些获利了结。”

7月棕榈油期货 盘中稍早升至2,233马币，为4月6日以来最高。

但之后回吐涨幅，终场收低1.3%至2,197马币，为三天来首次下跌。

整体成交量45,171口，高于通常的均值35,000口。

交易商目前静待出口需求力道的指标，以寻求进一步线索。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 张若琪 审校 蔡美珍)

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