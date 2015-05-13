马来西亚期市：棕榈油期货短暂触及五周高点后回落，因担心出口需求

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透吉隆坡5月13日 - 马来西亚棕榈油期货周三短暂触及五周高点，因担心厄尔尼诺(圣婴)现象可能抑制单产；但下半月出口需求减弱的预期，则遏制了涨势。
“市场对厄尔尼诺天气型态的消息反应过度了，所以现在正在修正。”吉隆坡一家外资大宗商品经纪商的交易员表示。“鉴于短线技术面超涨，因此出现一些获利了结。”
7月棕榈油期货 盘中稍早升至2,233马币，为4月6日以来最高。
但之后回吐涨幅，终场收低1.3%至2,197马币，为三天来首次下跌。
整体成交量45,171口，高于通常的均值35,000口。
交易商目前静待出口需求力道的指标，以寻求进一步线索。(完)
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上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
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新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 张若琪 审校 蔡美珍)
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
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