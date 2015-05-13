中国金融：新增500亿元信贷资产证券化试点规模--国务院常务会议

更新版 1-美股业绩：通用电气季度获利大增，寄望企业税率大幅调降
路透1月20日 - 通用电气 希望美国总统特朗普上任后大幅调降企业税率，但也预期如果国会推迟修订美国医保法案，旗下医疗设备的美国销售将受挫。
路透北京5月13日 - 中央人民广播电台报导周三报导，中国国务院常务会议决定进一步推进信贷资产证券化，以改革创新盘活存量资金，新增500亿元人民币信贷资产证券化试点规模。
银监会官员曾在2月初表示，中国资产证券化市场在2014年已达近4,000亿规模，今年可能还会有飞跃式成长。
按资产计中国第三大银行--农业银行 董事长刘士余在今年两会期间曾表示，信贷资产证券化是化解中国银行业不良压力和金融风险的有效手段，值得推广。
银监会此前公布，截止2014年12月末，中国商业银行不良贷款率为1.25%，为四年半高点，较年初上升0.25个百分点 。 (发稿 沈燕; 审校 曾祥进)
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路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。