国际油市：亚洲380-cst燃料油贴水恶化至逾五年低位

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透新加坡5月13日 - 亚洲380-cst燃料油贴水恶化至逾五年低位，因供给持续充沛，压过6月市场人气料将好转的影响。
380-cst燃料油贴水扩大至较新加坡现货报价每吨贴水4.69美元，逼近2010年4月2日的4.88美元水准。
“库存仍高，我依然预期有大量燃料油进来，”新加坡一交易商称。
最新库存资料显示，5月7日止当周库存较2014年平均高出14%。3月时库存触及逾一年半高位。最新库存数据将在周四公布。
380-cst燃料油6月/7月价差周三亦由逾三年高位每吨9.50美元缩窄至8美元，显示多空拉锯。
现货交易有六笔成交。Gunvor向BP出售20,000吨380-cst燃料油，船期6月3-7日，每吨382.50美元。
道达尔向BP出售20,000吨380-cst燃料油，船期6月3-7日，每吨382.50美元。
道达尔向BP出售20,000吨380-cst燃料油，船期5月28日-6月1日，每吨382.50美元。
嘉能可向Lukoil买进20,000吨380-cst燃料油，船期6月8-12日，每吨382美元。
Lukoil向嘉能可出售20,000吨380-cst燃料油，船期6月3-7日，每吨381美元。
BP向道达尔买进40,000吨380-cst燃料油，船期5月29日-6月2日，每吨较新加坡现货报价贴水3.25美元。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 蔡美珍；审校 张若琪)
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