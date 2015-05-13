版本:
中国
亚洲 | 2015年 5月 13日 星期三 18:52 BJT

国际油市：亚洲380-cst燃料油贴水恶化至逾五年低位

路透新加坡5月13日 - 亚洲380-cst燃料油贴水恶化至逾五年低位，因供给持续充沛，压过6月市场人气料将好转的影响。

380-cst燃料油贴水扩大至较新加坡现货报价每吨贴水4.69美元，逼近2010年4月2日的4.88美元水准。

“库存仍高，我依然预期有大量燃料油进来，”新加坡一交易商称。

最新库存资料显示，5月7日止当周库存较2014年平均高出14%。3月时库存触及逾一年半高位。最新库存数据将在周四公布。

380-cst燃料油6月/7月价差周三亦由逾三年高位每吨9.50美元缩窄至8美元，显示多空拉锯。

现货交易有六笔成交。Gunvor向BP出售20,000吨380-cst燃料油，船期6月3-7日，每吨382.50美元。

道达尔向BP出售20,000吨380-cst燃料油，船期6月3-7日，每吨382.50美元。

道达尔向BP出售20,000吨380-cst燃料油，船期5月28日-6月1日，每吨382.50美元。

嘉能可向Lukoil买进20,000吨380-cst燃料油，船期6月8-12日，每吨382美元。

Lukoil向嘉能可出售20,000吨380-cst燃料油，船期6月3-7日，每吨381美元。

BP向道达尔买进40,000吨380-cst燃料油，船期5月29日-6月2日，每吨较新加坡现货报价贴水3.25美元。(完)

NYMEX原油 NYMEX原油电子盘

NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约

亚洲燃料油 亚洲柴油

亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD-CMN]

EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻

产油国官方售价英文原文 (编译 蔡美珍；审校 张若琪)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐