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货币新闻 | 2015年 5月 13日 星期三 19:04 BJT

更正-中国金融：新增5,000亿元信贷资产证券化试点规模--国务院常务会议

(央广误报为500亿元，实为5,000亿元)

路透北京5月13日 - 中央人民广播电台报导周三报导，中国国务院常务会议决定进一步推进信贷资产证券化，以改革创新盘活存量资金，新增5,000亿元人民币信贷资产证券化试点规模。

银监会官员曾在2月初表示，中国资产证券化市场在2014年已达近4,000亿规模，今年可能还会有飞跃式成长。

按资产计中国第三大银行--农业银行 董事长刘士余在今年两会期间曾表示，信贷资产证券化是化解中国银行业不良压力和金融风险的有效手段，值得推广。

银监会此前公布，截止2014年12月末，中国商业银行不良贷款率为1.25%，为四年半高点，较年初上升0.25个百分点 。 (发稿 沈燕; 审校 曾祥进)

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