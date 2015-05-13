更新版 1--中国经济：新增5,000亿元信贷资产证券化试点规模,支持其在交易所上市--国务院

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路透北京5月13日 - 中国政府网周三报导，国务院常务会议决定，为深化金融改革创新，盘活存量资金，新增5,000亿元人民币信贷资产证券化试点规模，支持证券化产品在交易所上市交易。

政府网刊登的新闻稿称，要继续完善制度、简化程序，鼓励一次注册、自主分期发行；规范信息披露，支持证券化产品在交易所上市交易。试点银行腾出的资金要用在刀刃上，重点支持棚改、水利、中西部铁路等领域建设。

李克强主持召开的国务院常务会议指出，当前世界经济复苏艰难曲折，国内经济下行压力持续。随着去年下半年以来推出的定向调控措施逐渐起效，中国经济运行总体平稳，城镇新增就业基本稳定，一些方面出现向好趋势，展现了巨大发展潜力、韧性和回旋余地。

会议决定，对部门和地方开展重点督查，坚决打通简政放权、放管结合、优化服务政策落实的“最先和最后一公里”，推动重大项目尽快开工、重大政策和改革尽快落地、重大民生任务尽快见效。通过抓典型、严问责，确保完成全年经济社会发展主要目标任务。

中国最新公布的4月工业、投资和消费三大数据增速均逊市场预期，其中前四月固定资产 投资增速更创下近15年新低，4月消费增速亦创逾九年最低。这显示经济下行压力仍然很大， 政府稳增长政策力度有待加强 。

**全方位支持PPP**

会议还部署推广政府和社会资本合作模式 汇聚社会力量增加公共产品和服务供给，确定加快建设高速宽带网络促进提速降费的措施，助力创业创新和民生改善。

会议指出，在交通、环保、医疗、养老等领域，推广政府和社会资本合作模式，以竞争择优选择包括民营和国有企业在内的社会资本，扩大公共产品和服务供给，并依据绩效评价给予合理回报，是转变政府职能、激发市场活力、打造经济新增长点的重要改革举措。

会议要求，简化审批，保障项目用地，支持地方政府与金融机构共同设立基金，用好税收优惠、奖励资金、转移支付等手段，多措并举吸引社会资本参与公共产品和服务项目的投资、运营管理。

要鼓励项目运营主体利用资本市场直接融资。发挥开发性、政策性金融机构中长期贷款优势，支持社保和保险资金参与项目。建立公共服务价格和补贴动态调整机制，坚持补偿成本、优质优价、公平负担，保证社会资本和公众共同受益。

会议还指出，加快高速宽带网络建设，拉动有效投资和消费、培育发展新动能。鼓励电信企业尽快发布提速降费方案计划，实施宽带免费提速，使城市平均宽带接入速率提升40%以上，降低资费水平，推出流量不清零、流量转赠等服务。