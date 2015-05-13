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亚洲 | 2015年 5月 13日 星期三 20:01 BJT

国际油市：亚洲柴油转为逆价差，因市场需求强劲

路透新加坡5月13日 - 亚洲柴油价格周三转为逆价差，即期价格高于远月水准，交易商表示因亚洲市场需求强劲。

南非PetroSA进入现货市场求购67,000吨6月初交货柴油，之前还有越南、莫桑比克和巴基斯坦进口商寻购。

不过交易商称，中国出口增加料使价差受限。

行业消息称，中国5月出口量预计逾650,000吨，较4月的300,000吨多一倍以上，且更可能接近记录高位，因国内需求仍然不热且库存增加。

“柴油国内需求疲软，库存居高，因此5月出口可能会增加。”北京一消息人士说。

另外，交易商表示，亚洲本月运往美国西岸地区的航煤可能增加，因加州一家炼油厂加工量持续下降，使得库存减少。

他们表示，从北亚将航煤运至美国西岸的套利活动目前符合经济效益，因此未来几周这条路线的现货航煤船货料见增加。

新加坡现货市场方面，无柴油和航煤交易报告。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 张若琪 审校 蔡美珍)

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