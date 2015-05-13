国际油市：亚洲石脑油裂解价差下跌，现货价格陷入贴水

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透新加坡5月13日 - 亚洲石脑油裂解价差周三从近两周高点下跌至每吨89.38美元，供应充裕抵消中东生产问题的影响，现货价自1月以来首次转为贴水。
交易商并称，阿布扎比国家石油公司(ADNOC)新扩张的Ruwais炼厂因技术问题，已将加工率降至50%，但预期不会大幅削减对客户的供应。
自欧洲等西方国家运抵亚洲的石脑油，以及6月替代石脑油的液化石油气(LPG)，使得市场压力升高。
例如对台湾的现货价陷入贴水，台塑石化料接近完成6月下半月付运至麦寮之公开规格石脑油的采购谈判。
交易商称台塑石化将以C&F较日本报价每吨贴水1-2美元，采购100,000吨石脑油，为1月底以来亚洲最低。
亚洲汽油裂解价差下跌4%至每桶14.35美元，上日因需求强劲触及10个月高点。
新加坡现货市场上，经过两日交易空窗，周三有一笔石脑油交易成交。Socar以593.50美元向Petro-Diamond出售一批7月上半月船货。(完)
NYMEX原油 NYMEX原油电子盘
NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约
亚洲燃料油 亚洲柴油
亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD-CMN]
EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻
产油国官方售价英文原文 (编译 张若琪 审校 蔡美珍)
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。