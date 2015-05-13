国际油市：亚洲石脑油裂解价差下跌，现货价格陷入贴水

路透新加坡5月13日 - 亚洲石脑油裂解价差周三从近两周高点下跌至每吨89.38美元，供应充裕抵消中东生产问题的影响，现货价自1月以来首次转为贴水。

交易商并称，阿布扎比国家石油公司(ADNOC)新扩张的Ruwais炼厂因技术问题，已将加工率降至50%，但预期不会大幅削减对客户的供应。

自欧洲等西方国家运抵亚洲的石脑油，以及6月替代石脑油的液化石油气(LPG)，使得市场压力升高。

例如对台湾的现货价陷入贴水，台塑石化料接近完成6月下半月付运至麦寮之公开规格石脑油的采购谈判。

交易商称台塑石化将以C&F较日本报价每吨贴水1-2美元，采购100,000吨石脑油，为1月底以来亚洲最低。

亚洲汽油裂解价差下跌4%至每桶14.35美元，上日因需求强劲触及10个月高点。

新加坡现货市场上，经过两日交易空窗，周三有一笔石脑油交易成交。Socar以593.50美元向Petro-Diamond出售一批7月上半月船货。(完)

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