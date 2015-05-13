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市场报道 | 2015年 5月 13日 星期三 21:39 BJT

美国股市：小幅开高，投资人消化经济数据

路透5月13日 - 美国股市周三小幅开高，投资人消化一系列经济数据，数据显示在第一季成长放缓后，经济仍难以强劲反弹。

道琼工业指数 盘初升21.39点或0.12%，报18,089.62点；标准普尔500指数 升6.21点或0.3%，报2,105.33点；Nasdaq综合指数 升22.61点或0.45%，报4,998.79点。 (完)

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