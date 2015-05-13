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货币新闻 | 2015年 5月 14日 星期四 01:06 BJT

表格：美国财政部标售10年期公债得标利率为2.237%，投标倍数为2.72

路透华盛顿5月13日 - 美国财政部称，其10年期公债的荷兰式标售结果如下: 收益率 高值 2.237 中值 2.220 低值 2.190 价格/得标 价格 99.001405 高值得标比率 96.52% 投标倍数 2.72 投标及得标数量(单位:美元) 总得标 24,000,369,900 总投标 65,298,889,900 竞争性投标得标 23,950,105,000 非竞争性投标得标 46,264,900 FED附加 542,818,600 初级交易商投标 39,924,000,000 初级交易商得标 4,535,000,000 直接投标 7,393,000,000 直接投标得标 5,004,000,000 间接投标 17,931,625,000 间接投标得标 14,411,105,000 发行细节 发行日 2015/05/15 到期日 2025/05/15 CUSIP码 912828XB1

CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(Committee on Uniform Securities Identification Procedures)(完)

美国公债标售指南页面,请点选

(编译 母红; 审校　李军)

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