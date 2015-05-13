表格：美国财政部标售10年期公债得标利率为2.237%，投标倍数为2.72

更新版 1-美股业绩：通用电气季度获利大增，寄望企业税率大幅调降
路透1月20日 - 通用电气 希望美国总统特朗普上任后大幅调降企业税率，但也预期如果国会推迟修订美国医保法案，旗下医疗设备的美国销售将受挫。
路透华盛顿5月13日 - 美国财政部称，其10年期公债的荷兰式标售结果如下: 收益率 高值 2.237 中值 2.220 低值 2.190 价格/得标 价格 99.001405 高值得标比率 96.52% 投标倍数 2.72 投标及得标数量(单位:美元) 总得标 24,000,369,900 总投标 65,298,889,900 竞争性投标得标 23,950,105,000 非竞争性投标得标 46,264,900 FED附加 542,818,600 初级交易商投标 39,924,000,000 初级交易商得标 4,535,000,000 直接投标 7,393,000,000 直接投标得标 5,004,000,000 间接投标 17,931,625,000 间接投标得标 14,411,105,000 发行细节 发行日 2015/05/15 到期日 2025/05/15 CUSIP码 912828XB1
CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(Committee on Uniform Securities Identification Procedures)(完)
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(编译 母红; 审校 李军)
路透1月20日 - 通用电气 希望美国总统特朗普上任后大幅调降企业税率，但也预期如果国会推迟修订美国医保法案，旗下医疗设备的美国销售将受挫。
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。