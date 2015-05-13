欧元债市：德国10年期公债标售的收益率上涨，为去年1月来首见

* 德国在之前进行的15次10年期公债标售中，借贷成本均下跌

* 策略师称需求疲弱，仍然令人担忧

* 在公债标售后，二级市场公债收益率下跌

* 市场的通胀预期触及六个月高位

* 欧元区GDP数据不及预期，但仍创两年来最好表现

路透伦敦/柏林5月13日 - 德国周三标售的10年期公债收益率自2014年1月来首次上升，反映全球公债收益率上升的走势。全球公债收益率上涨打击投资者对金融资产的信心。

欧洲最大经济体德国发债的整体成本在一个月来上升了超过半个百分点，证明随着通胀和经济成长预期上升，投资者重新评估最高评级的德债价值和安全性有多快。

欧洲央行看重的通胀预期市场指标－欧洲五年期远期利率周二触及六个月高位1.86%，且数据显示，欧元区经济以两年来最快速度扩张。

“显而易见，收益率处于非常低的水平，收益率出现如此修正将会经常在某一时点发生，”BlueBay投资组合经理Mark Dowding说。

欧元区指标10年期德债收益率在上月触及纪录低位0.05%，许多市场人士押注该收益率可能甚至跌至负值区域，受欧洲央行购债计划带动。

但目前已证明了这是10年期德债收益率的低水位线。

公债市场人气逆转的原因未明。一些人士直指是德国消费者物价攀升，其他人归因于5月有大量公债发售，但明显的情况是，投资者感到突如其来的不安，且发现超低水准的收益率不会为他们的投资亏损提供很大保护。

投资者仍然感到不安。德国在周三标售30亿欧元10年期公债，平均收益率为0.65%，在4月中标售同类德债的收益率仅为0.13%。

德国在周三标售前进行的15次10年期公债标售的收益率每次都下跌。上一次德国10年期公债标售收益率上升是在2014年1月，当时为1.77%。

在标售后，二级市场欧元区公债收益率下跌。意大利在周三也发售了70亿欧元公债。

但策略师称，需求仍然相当疲弱，为债市将可能进一步承压的迹象。