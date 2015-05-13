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市场报道 | 2015年 5月 14日 星期四 04:47 BJT

芝加哥期市：CBOT玉米期货收高，因跌至一周低位后有回补空头

路透芝加哥5月13日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周三收涨，因在昨日玉米价格跌至一周最低水准后，投资者回补空头。

交投最活跃的7月玉米期货 盘中在平盘上下游走，收盘大致持平。

尽管目前玉米供应充足和美国天气有利新作玉米生长，但看空玉米的投资者未能令玉米价格跌穿周二低位3.57-1/4美元，或上周触及的七个月低位3.55-3/4美元，引发轻微回补空头。 　　7月玉米合约 涨1-1/4美分，报3.62-1/4美元。

今日CBOT玉米期货成交量预计为425,420口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 母红)

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