全球金市：金价劲升2%，因美国数据拖累美元大跌

* 在美国经济数据公布后，美元跌至三个月低位

* 4月美国零售销售持平

路透纽约/伦敦5月13日 - 金价周三跳涨2%，远高于1,200美元关口，至五周高位，因美国数据令人失望，拖累美元跌至三个月低位。

美国4月零售销售持平，因家庭减少购买汽车等大件商品，暗示经济成长在首季接近停滞后反弹力度仍不够强劲。

在美国经济数据公布后，现货金 升穿100日和200日移动均线，吸引更多技术买入，令现货金升至五周高位每盎司1,218.80美元。在1838 GMT，现货金上涨1.8%，报1,214.60美元。

美国6月期金 收涨2.2美元，报每盎司1,218.20美元。

金价延续周二的涨势，当日金价上涨1%，受助于美元走低和全球债市震荡。

“金价收在技术阻力位1,215美元的上方，可能扶助金价脱离过去10周固守的1,175-1,225美元的狭窄区间，”ActivTrades首席分析师Carlo Alberto de Casa说。

“最近金价上涨，因美元不断走弱，以及市场认为美国经济数据疲弱令美联储在下月升息的可能性降低。”

美元指数 下滑1%。之前公布的美国就业数据促使市场推迟对美联储升息时机的预期。

现货银 攀升3.4%，至每盎司17.11美元，此为五周高位。现货铂金 涨1%，报每盎司1,143.35美元。现货钯金 上扬0.5%，报每盎司786美元。(完)

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