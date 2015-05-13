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市场报道 | 2015年 5月 14日 星期四 04:11 BJT

美国股市: 道琼工业指数微跌0.04%，Nasdaq指数小升0.11%

路透5月13日 - 美国股市三大股指周三收盘几无变动，在美国企业财报季接近尾声之际，一些投资者离场观望，等待下一轮经济数据出炉。

道琼工业指数 微跌7.74点，或0.04%，收报18,060.49点；标准普尔500指数 小跌0.64点，或0.03%，收报2,098.48点；Nasdaq指数 上扬5.50点，或0.11%，收报4,981.69点。(完)

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