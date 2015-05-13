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市场报道 | 2015年 5月 14日 星期四 04:16 BJT

美股盘后：思科公布季度业绩后股价下跌1.1%

路透5月13日 - 思科 周三在美股盘后交易中下跌1.1%，此前公司公布季度业绩。(完)

思科公布，第三季非GAAP每股收益为0.54美元，GAAP每股收益为0.47美元，营收为121亿美元。

根据汤森路透I/B/E/S，分析师预期思科第三季每股收益为0.53美元，营收为120.7亿美元。(完)

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