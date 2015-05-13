美国股市：几无变动，因企业季报接近尾声和经济数据乏善可陈

* 4月零售销售暗示美国第二季经济反弹乏力

* 杜邦赢了代理权争夺战后，其股价下跌

* 科技股上涨，公用事业股下跌

* 道指微跌0.04%，标普500指数下滑0.03%，Nasdaq指数小涨0.11%

路透纽约5月13日 - 美国股市三大股指周三回吐早盘涨幅，收盘几无变动，在美国企业财报季接近尾声之际，一些投资者离场观望，等待下一轮经济数据出炉。

美国4月零售销售持平，因家庭减少购买汽车等大件商品，暗示经济成长在首季接近停滞后反弹力度仍不够强劲。商务部周三公布的疲弱零售销售，以及显示4月进口物价连降第10个月等数据暗示，美国联邦储备理事会(FED/美联储)开始升息的迫切性不高。

“目前市场的关注点从企业季报转向以宏观因素，”Stuart Frankel & Co联席总裁Andrew Frankel说，“人们似乎正采取观望态势，以判断市场下一步的走向。”

投资者尤其关注的是未来几周公布的通胀数据和下一份就业报告，U.S. Global Investors首席交易商Michael Matousek说。

不过，ITG销售交易部主管Brian Fenske表示，他看到有不少投资者在企业业绩期后调整投资组合。

“我看市场的交易活动变得更加正常，投资者在买入、卖出和作空股票，”Fenske说，“看到(投资者)重拾对股市的信心。”

标普信息技术指数 是表现最好的板块，上涨0.5%。

标普公用事业指数 是表现最差的板块，大跌1.1%。Duke Energy 对该板块的拖累最大，AES Corp 劲跌2.5%，此前该公司为二次发行定价。

“(公用事业股的表现)反映人们对美联储下一步将如何行动的预期，”Frankel说，他补充说，如果人们认为美联储将推迟升息，公用事业股将受到青睐。

道琼工业指数 微跌7.74点，或0.04%，收报18,060.49点；标准普尔500指数 小跌0.64点，或0.03%，收报2,098.48点；Nasdaq指数 上扬5.50点，或0.11%，收报4,981.69点。

杜邦(DuPont) 急跌6.8%，至69.33美元，此前杜邦在代理权争夺战中挫败了佩尔茨(Nelson Peltz)旗下的Trian Fund Management公司。杜邦对道指的拖累最大。

梅西百货 和Ralph Lauren 在公布业绩后分别下挫2.4%，报63.73美元；和挫跌3%，报129.18美元。

Pall Corp 劲升4.4%，报123.89美元，此前Danaher 称，公司将以138亿美元收购Pall Corp。Danaher上扬1.6%，报87.35美元。

根据BATS Global Markets提供的数据，美国各证交所总成交约61亿股，低于过去五日日均成交量66亿股。

纽约证交所上涨股和下跌股分别为1,695和1,369家，比率为1.24:1。Nasdaq市场上涨股和下跌股分别为1,369和1,345家，比率为1.02:1。

有13只标普500指数成份股触及52周新高，4只成份股触及新低。有64只Nasdaq综合指数成份股触及52周新高，34只触及新低。(完)