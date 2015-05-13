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亚洲 | 2015年 5月 14日 星期四 06:10 BJT

《日本重要政经日程》--5月14日

(除特别说明外，均为GMT时间)

5月13日

2350 - 一周资本流动数据

5月14日

0120 - 三个月期贴现国库券标售

0130 - 30年期公债标售

0600 - 日本国际石油开发帝石 发布财报

0630 - 昭和壳牌石油 发布财报

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

全球重要经济事件一览表

新兴市场重要经济事件预告

美国上市公司业绩公布日程表

金融市场假期一览表

美国重要政经日程

日本重要政经日程

中国重要政经日程

香港重要政经日程

台湾重要政经日程 (编译 徐文焰；审校 张荻)

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