日韩经济指标预测--5月14日-5月21日****

国际油市：油价反弹，因沙特称俄罗斯准备加入延长减产行动
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 5月11日当周 5月13日(三) 2350 日本外国债券投资(亿日圆) 一周 -- 1,853 外国投资日本股票(亿日圆) -- 8,210 5月14日(四) 0300 韩国L货供额(较上年同期) 5月 -- +8.6% 2350 日本国内企业物价指数(较前月) 4月 +0.1% +0.3% (较上年同期) -2.1% +0.7% 5月15日(五) 0500 日本消费者信心指数 4月 -- 41.7 0000 韩国出口(较上年同期) 4月修正值 -- -8.1% 进口(较上年同期) -- -17.8% 贸易收支(亿美元) -- 顺差85 -- 韩国央行指标利率 5月 -- 1.75% 5月17日(日) 2350 日本机械订单(较前月) 3月 -- -0.4% (较上年同期) -- +5.9% 5月18日当周 5月18日(一) 0430 日本工业生产 3月修正值 -- -0.3% 产能利用率(较前月) -- -3.2% 2100 韩国生产者物价指数(PPI)(较前月) 4月 -- -0.1% (较上年同期) -- -3.7% 5月19日(二) 2350 日本国内生产总值(GDP)(较前季) 第一季初值 +0.4% +0.4% (环比年率) +1.5% +1.5% GDP民间消费(较前季) +0.2% +0.5% GDP资本支出(较前季) +0.8% -0.1% GDP外部需求(较前季) -0.1% +0.2% 5月20日(三) 暂无重要经济数据公布。 5月21日(四) 2330 日本路透短观制造业景气判断指数 5月 -- 正12 (完)
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
* 4月雇主新增21.1万个工作岗位 * 收益率曲线趋平，因市场预计可能在6月升息 * 美联储主席叶伦和副主席费舍尔周五发表讲话 路透纽约5月5日 - 美债收益率曲线周五趋平，此前4月就业岗位增长 反弹，失业率降至近10年低位，强化了美国联邦储备理事会(FED/美联储) 可能在6月再度升息的预期。 劳工部称，上月非农就业岗位增加21.1万个，远高于18.5万个的今年 月均增幅，较远高于3月7.9万个的增幅。 失业率下降0.1个百分点，至2007年5月以来最低。失业率下降反映出 雇佣活动加速，以及退出劳动力大军的人数增加。 虽然4月就业岗位增幅远超18.5万个的预期，但3月就业岗位增幅被下 修。 “两个月的就业岗位变化相互抵消，”BMO Capital Markets 利率策 略师Aaron Kohli称。 “这略微提升了美联储6月升息的可能性，”Kohli称，“当美联储更 趋鹰派时，收益率曲线通常会趋平。” 指标10年期美债价格升2/32，收益率