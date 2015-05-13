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货币新闻 | 2015年 5月 14日 星期四 06:32 BJT

《美国上市公司业绩公布日程表》--5月14日至5月21日

汤森路透5月13日 - 以下为标准普尔500企业中将于未来一周公布业绩报告的公司：
    
    
        公布时间          业绩季度及公司名称                    代码
    ----------------------------------------------------------------------
    5月14日    AMC    Q2 2015 应用材料                          
    5月14日    AMC    Q1 2015 Nordstrom                         
    5月14日    BMO    Q1 2015 Kohl's                            
    5月14日    AMC    Q4 2015 赛门铁克                          
    5月18日    AMC    Q2 2015 安捷伦科技                        
    5月19日    AMC    Q1 2016 Urban Outfitters Inc                
    5月19日    AMC    Q2 2015 Analog Devices Inc                
    5月19日    AMC    Q1 2016 Autodesk Inc                      
  　5月19日    AMC    Q4 2015 Computer Sciences Corp            
    5月19日    BMO    Q1 2015 家得宝(Home Depot)                
    5月19日    BMO    Q1 2016 TJX Companies Inc                 
    5月19日    11:00  Q1 2016 沃尔玛(Wal-Mart)                  
    5月20日    AMC    Q1 2016 Salesforce.com Inc                
    5月20日    BMO    Q2 2015 Hormel Foods Corp                 
    5月20日    AMC    Q1 2015 L Brands Inc                      
    5月20日    BMO    Q1 2015 Lowe's Companies Inc              
    5月20日    AMC    Q4 2015 NetApp, Inc.                      
    5月20日    BMO    Q1 2015 Staples Inc                       
    5月20日    BMO    Q1 2015 Target Corp                          
    5月21日    BMO    Q1 2016 Best Buy Co Inc                   
    5月21日    20:00  Q1 2015 Gap Inc                           
    5月21日    AMC    Q2 2015 惠普                              
    5月21日    AMC    Q3 2015 Intuit Inc                        
    5月21日    BMO    Q4 2015 Patterson Companies Inc           
    5月21日    AMC    Q1 2015 Ross Stores Inc                      
    
    如无特殊说明，均为GMT时间；AMC-美国盘后；BMO-美国盘前。

    注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

  
  
    全球重要经济事件一览表       
    新兴市场重要经济事件预告       
    美国上市公司业绩公布日程表   
    金融市场假期一览表              
    美国重要政经日程            
    日本重要政经日程            
    中国重要政经日程            
    香港重要政经日程            
    台湾重要政经日程            

 (编译 戴素萍 审校 龚芳)

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