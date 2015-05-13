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亚洲 | 2015年 5月 14日 星期四 06:22 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--5月13日

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

新浪 43.17 +0.22 +0.51 697283

搜狐 66.78 -0.71 -1.05 718350

网易 130.00 +2.25 +1.76 1084236

百度 189.18 -0.79 -0.42 2602387

台湾

台湾积体电路 24.44 +0.06 +0.25 1642365

联电 2.22 +0.05 +2.30 264436

日月光 7.06 -0.06 -0.84 167212

矽品精密 8.05 +0.11 +1.39 598780

和信超媒体 0.78 -0.01 -1.27 61171

友达 4.99 +0.13 +2.67 151533

中华电信 32.46 +0.18 +0.56 50890

台湾国际航电 46.12 +0.18 +0.39 1321829

香港

中国移动 67.92 -0.55 -0.80 169831

中国联通 17.87 -0.06 -0.33 109333

中国电信 72.74 +1.22 +1.71 22767

中芯国际 5.25 -0.03 -0.57 1840

电讯盈科 6.44 -0.05 -0.77 298

(完)

美国股市 标准普尔主要分类指数

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Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股

Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股

Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股

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