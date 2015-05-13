《焦点》杜邦赢得董事会代理权战争，战胜维权投资者

**影子管理**

杜邦警告称，特里安基金可能试图建立一个“影子管理团队”，该团队可能会破坏杜邦的转型。杜邦截止周二的市值为680亿美元。

Kullman还计划在2017年底前每年再节约13亿美元成本。但公司仍面临增长挑战。杜邦上月公布，第一季度营收下降9%，为五个季度以来的最大降幅。Kullman在杜邦工作了27年，自2009年1月起担任该公司首席执行官。

投资组合经理Grayson Witcher说，持有90万股杜邦股票的Mawer投资管理公司将票投给了杜邦提名的董事，一定程度上是因为管理层似乎意识到了进一步削减成本及提高运营效率的必要性。

据一份文件显示，特里安基金在近两年之前与杜邦首次接洽，提出了据其称可以改善杜邦运营表现的办法。

特里安基金敦促杜邦进行意义更重大的分拆：将农业、营养和保健及工业生物科学业务与拥有强劲现金流但更容易波动的业务分离开来。特里安基金近来还表示，它并不拘泥于任何特定策略。

杜邦曾提出给特里安基金一个董事会席位以解决代理权之争，但坚持被提名者不能是佩尔茨。

佩尔茨周三称，他将监控杜邦的表现，到2017年底，杜邦股价可能提高近一倍至每股120美元。

Suntrust Robinson Humphrey的分析师James Sheehan说，他预计特里安基金将继续敦促杜邦进行调整。

“如果杜邦的财务表现急剧恶化，”他说，“他们(特里安基金)很可能会再度发起代理权之战，而且可能会获胜。”

不过，分析师猜测，杜邦股价周三大跌，在一定程度上是因为，市场预计佩尔茨可能很快会出售他持有的杜邦股份。(完)