欧洲经济指标预测--5月14日-5月21日****

美国股市：标普500指数创纪录新高，因美国就业数据反弹和能源股上涨
路透纽约5月5日 - 美国股市周五收涨，标准普尔500指数触及纪录最高收位，因能源股跟随油价反弹，且美国就业岗位增长加速。
以下为欧洲近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 5月11日当周 5月14日(四) 暂无重要经济数据公布。 5月15日(五) 0715 瑞士生产者/进口物价(较前月) 4月 -- +0.2% (较上年同期) -- -3.4% 0830 英国建筑业产出(较前月) 3月 +2.5% -0.9% (较上年同期) +1.0% -1.3% 5月18日当周 5月18日(一) 0715 瑞士零售销售(较上年同期) 3月 -- -2.7% 0800 意大利对欧盟贸易收支(亿欧元) 3月 -- 顺差6.91 全球贸易收支(亿欧元) -- 顺差35.38 5月19日(二) 0830 英国CPI(较前月) 4月 -- +0.2% (较上年同期) -- 持平 零售物价指数(RPI)(较前月) -- +0.2% (较上年同期) -- +0.9% 扣除贷款后的零售物价指数(RPI-X)(较前月) -- +0.2% (较上年同期) -- +0.9% 0830 英国未经季节调整的PPI投入物价(较前月) 4月 -- +0.3% (较上年同期) -- -13.0% 产出物价(较前月) -- +0.2% (较上年同期) -- -1.7% 核心产出(较前月) -- 持平 (较上年同期) -- +0.1% 0900 德国ZEW景气判断指数 5月 -- 正53.3 ZEW现况指数 -- 正70.2 0900 欧元区贸易收支(亿欧元)(未经季节调整) 3月 -- 顺差203 0900 欧元区HICP(较前月) 4月终值 +0.6% +1.1% (较上年同期) 持平 持平 扣除食品与能源的HICP(较前月) -- +1.2% (较上年同期) -- +0.6% 5月20日(三) 0600 德国PPI(较前月) 4月 -- +0.1% (较上年同期) -- -1.7% 0830 英国央行货币政策委员会(MPC)投票结果 5月 -- 0-9-0 (升息-不变-降息) 0900 瑞士ZEW投资者信心指数 5月 -- 负23.2 5月21日(四) 0730 德国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 5月初值 -- 52.1 服务业PMI -- 54.0 综合PMI -- 54.1 0800 欧元区经常帐(亿欧元)(未经季节调整) 3月 -- 顺差138 (经季节调整) 3月 -- 顺差264 0800 欧元区净投资(亿欧元) 3月 -- 净流入132 0800 欧元区Markit制造业采购经理人指数(PMI) 5月初值 -- 52.0 服务业PMI -- 54.1 综合PMI -- 53.9 0800 意大利薪资指数(较前月) 4月 -- 持平 (较上年同期) -- +1.0% 0830 英国零售销售(较上月) 4月 -- -0.5% (较上年同期) -- +4.2% 扣除能源的零售销售(较上月) -- +0.2% (较上年同期) -- +5.0% 1000 英国工业联盟(CBI)总工业订单差值 5月 -- 1 (完)
路透纽约5月5日 - 美国股市周五收涨，标准普尔500指数触及纪录最高收位，因能源股跟随油价反弹，且美国就业岗位增长加速。
路透芝加哥5月5日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收涨，分析师说，因回补空头。 CBOT-7月玉米期货收涨4-1/2美分，报每磅4.42-1/4美元。 交易商表示，担心在降雨后，玉米种植将被推迟。 今日CBOT玉米期货成交量预计为288,385口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
路透芝加哥5月5日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收低， 交易商称，因在触及六周高位后有获利了结。 CBOT-7月大豆期货 收跌1-1/4美分，报每蒲式耳9.73美元。大豆 在隔夜交易时段跌穿40日移动均线。该合约自3月1日以来都不曾收在这一 关键技术点之上。 美国农业部称，民间出口商报告销售13.2万吨2016/17销售年度大豆 到未知目的地。 CBOT-7月豆粕期货 收跌1.7美分，报每短吨316.90美元。 CBOT -7月豆油期货 收涨0.40美分，报每磅32.90美分。 今日CBOT大豆预估成交量为172,434口，豆粕为77,318口，豆油为123 ,651口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)