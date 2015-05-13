EIA库存周报：美国上周原油库存再度下滑，但炼厂活动放缓且进口增加

路透纽约5月13日 - 美国能源资料协会(EIA)周三公布的数据显示，经历过为期四个月的稳定增长后，美国上周原油库存连续第二周下滑，尽管炼厂加工量从季节性纪录高位回落，而且进口增加。

数据公布后油价先是延续涨势，但很快又从高位回落，美国原油期货还一度跌至平盘下方，分析师难以解释这样一份看来基本不会利空的报告。

5月8日止当周，美国原油库存 下降220万桶。分析师原先预期为增加38.6万桶。汽油和馏分油库存也有所下滑。

俄克拉荷马州库欣的原油库存 下降99万桶。

“唯一偏空的因素可能要数炼厂利用率的小幅下滑，这将可能使以后的报告中原油库存重现增长，”Again Capital LLC合伙人John Kilduff称。

EIA数据显示，已连续数月处于季节性纪录高位的炼厂原油日加工量 下降37.9万桶。炼厂产能利用率 下降1.8个百分点，至91.2%。

美国原油每日进口 增加34万桶至641万桶。

汽油库存 下降110万桶，路透访问的分析师预计为增加42.9万桶。