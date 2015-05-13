美国政经：两党参议员达成协议，将就快速贸易授权法举行程序性投票

更新版 1-美股业绩：通用电气季度获利大增，寄望企业税率大幅调降
路透1月20日 - 通用电气 希望美国总统特朗普上任后大幅调降企业税率，但也预期如果国会推迟修订美国医保法案，旗下医疗设备的美国销售将受挫。
这项海关法案包含禁止汇率操纵国参与美国贸易协议及政府采购的措施，白宫对此亦表支持的立场。
两名民主党幕僚表示，他们有信心该项海关法案可顺利过关。
但隶属参议院党团的共和党议员John Thune则指出，对进口税敞开大门是项严苛的要求。
“如果附加汇率操纵的方案，情况就会更加棘手，”他对记者表示。
即使汇率操纵的方案通过，也不能保证在众议院会过关。
倘若民主党的口水战没完没了，就有可能把总统候选人希拉里克林顿给扯进来。希拉里在位时对TPP抱持支持的态度，但在当下争议不断的情况下，她则沉默以对。
有关TPP的磋商即将完成，但美国贸易伙伴曾表明希望看到快速贸易授权立法颁布，之后再完成TPP法案。(完) (编译 徐文焰/龚芳; 审校 王颖/李爽)
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