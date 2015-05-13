表格：新西兰第一季零售销售较前季增长2.7%，创纪录最大增幅

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透惠灵顿5月14日 - 周四公布的官方数据显示，新西兰第一季经季节调整零售销售量较前季增长2.7%，创纪录最快增速，因电子电气商品销售增加。
第一季实质零售销售较上年同期增加5.1%。分析师原本预估新西兰第一季零售销售量较前季上升1.5%，较上年同期增加4.9%。
第一季零售销售量较前季增幅是该数据于2003年9月开始有记录以来的最大，得益于新学年伊始的笔记本和平板电脑支出，推动电子电气商品销量大增8.9%。
燃料零售销售增加3.5%，硬件、建筑与园艺用品销售上升3.9%。
以下为详细数据，括号内为前值:(%)
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经季节调整季度零售销售较前季变动(按可比价格计算):
15年第一季 14年第四季 14年第一季
+2.7 +1.9 (+1.7) +0.9 (+1.0)
(扣除汽车的零售销售)
+2.9 +1.9 (+1.5) +0.9 (+1.1)
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经季节调整季度零售销售较前季变动:
15年第一季 14年第四季 14年第一季
+1.7 +1.4 (+1.6) +0.7 (+0.6)
(扣除汽车的零售销售)
+3.0 +2.0 (+1.6) +0.6 (+0.8)
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季度实质零售销售较上年同期变动(按可比价格计算):
15年第一季 14年第四季 14年第一季
+7.4 +5.9 +3.6 (+3.8)
(扣除汽车的零售销售)
+7.5 +6.0 +3.5 (+3.6)
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季度实质零售销售较上年同期变动:
15年第一季 14年第四季 14年第一季
+5.1 +4.7 +3.4 (+3.4)
(扣除汽车的零售销售)
+7.2 +5.4 +3.4 (+3.6)
2015年第二季零售销售数据将于8月14日公布。
参看完整数据，请点选：www.stats.govt.nz (完)
(编译 徐文焰；审校 杜明霞)
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