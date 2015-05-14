《全球主要央行动态》--5月14日

以下所列为上周四下午至本周四上午(5月7日-5月14日)全球主要国家和地区中央银行相关政策动态报导。

**美国**

美联储副主席杜德利表示，他并不知道何时将升息，但他对于市场及美联储间达成今年稍晚实现升息的共识表示赞同，从而淡化了升息前景的不确定性。他基本上重申了他近期的评论，称收紧政策时程将取决于美国经济表现。他称美国升息可能会影响全球资金流动及外汇市场，但这应该不会让投资人大感意外。

旧金山联储总裁威廉姆斯指出，相比快速收紧货币政策的能力，美联储推迟初次加息以规避经济冲击的能力目前显得“更为有限”。他在纽约对经济学家发表讲话称，目前有理由相信，中期来看通胀会升至美联储2%的目标，就业市场将继续改善。威廉姆斯强调，政策调整要看数据表现及经济面临的意外影响。

威廉姆斯还表示，美联储不应提前透露它具体会在何时开始升息，警示市场未来几个月波动性将上升。“个人的偏好是，不要再出现2004年那样的史上提示最明显的政策决定，”威廉姆斯接受CNBC访问时说。

威廉姆斯和联储主席叶伦等多数美联储官员，都预期央行会在今年某个时点升息。威廉姆斯还重申，他认为每次美联储会议都有可能升息，包括下个月的那次会议。

芝加哥联储总裁埃文斯接受CNBC访问时表示，美联储每次会议都有可能升息，包括6月会议。他重申，他认为等到2016年升息，将让美联储对过低的通胀率回到2%目标更有信心。埃文斯今年在美国联邦公开市场委员会(FOMC)有投票权。

美联储正在草拟计划，以防止明年约5,000亿美元债券到期时，美联储庞大的资产负债表骤然缩减，可能冲击市场及美国经济复苏。

虽然美联储去年10月停止了刺激性的资产购买计划，但随着持有部位到期，美联储仍持续买进抵押债券及公债，维持住4.5万亿(兆)美元的资产组合。美联储曾表示，在今年稍晚开始升息后，仍会继续重新投资一段时间。

当在公开场合或私下被问及中长期计划时，美联储官员表示，并不急于缩减资产组合；这暗示美联储将设法避免发生“悬崖式”落差情况--如果美联储让手上债券到期而不再重新投资，便可能出现这种情况。

**欧洲**

欧洲央行执委科尔称，欧元区经济复苏主要受欧元疲软和低油价的支撑，但这些暂时性因素的影响料将消退。 他还表示，欧洲央行将监控金融业出现的严重失衡问题，但相信此类风险在目前都受到控制。

欧洲央行管理委员会委员诺沃特尼对路透表示，实施资本管制或许对处于紧急状况中的国家有用。不过，他警告指出，采用欠条(IOU)等平行货币的做法不适合欧元区。

欧洲央行副总裁冈斯坦西欧表示，该行的债券购买计划正在帮助欧元区提升通胀，同时也未导致债券市场的流动性枯竭。他表示，欧洲央行每月购买约600亿欧元(670亿美元)债券的QE计划是帮助结束通缩的另一个因素。

英国央行周一维持指标利率在纪录低点0.5%不变，研判尽管经济成长展望稳健，但物价和薪资前景仍太过疲弱，令其无法升息。

英国央行周三发布的季度通胀报告调降了未来三年的经济成长预期，并谨慎支持市场关于大约一年后才会开始升息的预期。央行现在预期今年经济成长2.5%，低于2月时预估的2.9%，更加接近其它经济预测者的看法。

瑞士央行总裁乔丹表示，瑞郎估值过高，央行准备在必要时干预汇市以影响货币条件。瑞士央行意外弃守汇率防线、推升瑞郎大涨后数月以来，瑞郎已回吐部分升幅，市场上则在揣测央行可能会干预汇市以削弱瑞郎。“如果有必要干预汇市来影响货币条件，我们将会这么做，”乔丹在圣加伦的一场会议上表示。他并称，瑞郎被“明显高估”。

瑞典央行周二公布的会议记录显示，央行官员担忧创纪录宽松政策所产生的影响，但也强调，如果通胀率未能上涨，央行准备进一步宽松政策。

该央行副总裁Cecilia Skingsley上周四表示，如果瑞典克朗升值速度快于预期，该央行准备采取更多行动。

挪威央行总裁奥尔森表示，央行考虑过在上周四降息，虽然最后选择维持利率不变，但降息的可能性并未减少。该央行上周四维持利率不变，并表示经济严重下行的风险已经降低，但指标政策利率仍有可能在6月调降。

**中国**

中国央行周日宣布，自5月11日起下调金融机构存贷款基准利率，其中一年期贷款基准利率下调0.25个百分点至5.1%;一年期存款基准利率下调0.25个百分点至2.25%。同时将金融机构存款利率浮动区间上限由存款基准利率的1.3倍调整为1.5倍。中国央行曾在2014年11月和2015年3月先后两次下调金融机构贷款及存款基准利率。

中国央行周一称，经国务院批准，于10日与白俄罗斯共和国国家银行续签了规模为70亿元人民币/16万亿白俄罗斯卢布的双边本币互换协议。协议有效期三年，经双方同意可以展期。

中国央行上周五发布一季度货币政策执行报告称，要根据流动性供需、物价和经济形势等基础条件的变化适度调整货币政策力度，包括完善中央银行抵押品管理框架；目前，各类货币政策工具都有较大的空间，能够有效调节和供给流动性，无须以量化宽松的方式大幅扩张流动性水平。

中国人民银行上周五公告，今年4月通过中期借贷便利(MLF)向大型商业银行、政策性银行等净投放基础货币650亿元人民币，期末余额10,795亿元，期限均为三个月，利率全部为3.5%。

**澳洲、新西兰**

澳洲央行上周五调降通胀和经济增长预估，但点出了目前经济中的亮点，不过并未明确表态是否会很快再次降息。该央行在长达70页的季度货币政策报告中称，企业投资疲弱意味着经济成长低于平均水平的时间将比几个月前的预期要长。这与温和的通胀前景一道促使澳洲央行在上周降息至纪录低位2.0%。

新西兰央行周三重申，新西兰元汇率依然被高估，应进一步下跌。央行总裁惠勒称，新西兰元近期已有所下跌，尤其是兑澳元。“我们仍认为新西兰元汇率水准难以持续且不合理，所以希望见到汇率出现更多向下的走势。”

**日本**

日本央行总裁黑田东彦表示，经济正在逐步走出衰退，但他也承认去年上调消费税对经济成长的冲击要大于最初预期。黑田重申央行观点，即日本有可能在下一财年的上半年左右达成2%通胀目标，因为经济持续温和复苏。日本的下一财年始于明年4月。

黑田还指出，自从央行2013年推出大规模刺激政策以来，日圆过度升值的趋势已被扭转。

黑田东彦周二表示，不考虑下调或取消央行对商业银行超额准备金支付利息。他在参议院金融事务委员会发言时称，对超额准备金付息有助于日本央行实现扩大基础货币的目标。

日本央行4月7-8日会议记录显示，部份委员警告就业市场虽见好转，但民间消费仍旧疲弱；这突显了决策官员对经济成长力道缺乏信心。记录显示，九位委员一致认为，从较长期的观点看来，整体通胀预期显然上扬。但部份委员承认，消费通胀年率在未来几个月可能转呈负值，而这端视能源价格走势。会议记录指出，其他委员提及消费回升迟缓，且部份企业对海外拓展业务心存戒慎。

**其他央行**

马来西亚央行上周四维持指标政策利率于3.25%不变，并重申指标利率仍偏宽松，有助于经济成长，而国内扩大支出将协助抵消油价疲软的冲击。

巴西央行预计，尽管其数月来一直在收紧货币政策，但今明两年通胀将升穿官方目标水准，这表明决策者可能维持积极的加息步伐，以拉低物价。该央行公布4月29日会议记录显示，仍将对持续高通胀保持谨慎。上周该央行连续第四次将指标利率上调50个基点，目前已达到13.25%。 (完)

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