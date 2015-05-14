版本:
中国
亚洲 | 2015年 5月 14日 星期四 08:11 BJT

金砖国家：5月13日股汇市收盘纵览

路透5月14日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币5月13日(周三)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 涨0.47%或4.85点，报1,033.88点。

中国股市：沪综指收跌结束三连涨，金融、电力等蓝筹板块走势低迷

中国汇市：人民币收创一周高位，稳定预期高度一致料继续横盘

香港股市：收低，因中国公布的经济数据较疲弱

============================================================================

巴西股市：指标Bovespa指数 收低0.74%，报56,372.04点，创一周最大跌幅，主要受银行类股及铁矿石厂商淡水河谷 跌势拖累。

　　巴西汇市：拉美货币上涨，此前公布的美国经济数据令人失望，但巴西雷亚尔兑美元维持在3雷亚尔的关键水准附近。雷亚尔兑美元 盘初走升约1%，但之后回吐涨幅，收报3.0365/85雷亚尔，上日报3.0186/95。

============================================================================

南非股市：小幅上扬，受权重股Naspers 涨势提振，此前该公司持股的中国互联网企业腾讯控股意外公布营收好于预期。指标Top-40指数 收高0.26%至47,993点，大盘All-share股指 亦涨0.22%报54,054点。

南非汇市：兰特兑美元升至两周高位，美国数据疲弱令美元下跌

=========================================================================

印度股市：上涨逾1%，金融类股领涨，此前公布的通胀和工业生产数据疲弱，促生央行降息预期。指标BSE指数 收高1.39%报27,251.10点，NSE指数 涨1.34%，报8,235.45点。

印度汇市：印度卢比兑美元 升至64.01，此前公布通胀数据疲软，且卢比受到当地股市涨势的提振。周二卢比收盘报64.1650/1750。

============================================================================

俄罗斯股市：指标RTS指数 上涨1.12%，报1,082.210点；MSCI明晟俄罗斯指数 上升0.63%，报587.26点。

俄罗斯汇市：卢布兑美元 升值1.38%至49.270卢布；卢布兑欧元 亦升0.18%至55.900卢布。(完) (编译 王兴亚；审校 徐文焰)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐