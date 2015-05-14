金砖国家：5月13日股汇市收盘纵览

香港数据：4月底止外汇基金境外资产增至32,351亿港元--金管局
路透香港5月12日 - 香港金融管理局（HKMA）周五公布，截至今年4月底止外汇基金境外资产为32,351亿港元，较3月底增加371亿港元。
路透5月14日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币5月13日(周三)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 涨0.47%或4.85点，报1,033.88点。
中国股市：沪综指收跌结束三连涨，金融、电力等蓝筹板块走势低迷
中国汇市：人民币收创一周高位，稳定预期高度一致料继续横盘
香港股市：收低，因中国公布的经济数据较疲弱
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巴西股市：指标Bovespa指数 收低0.74%，报56,372.04点，创一周最大跌幅，主要受银行类股及铁矿石厂商淡水河谷 跌势拖累。
巴西汇市：拉美货币上涨，此前公布的美国经济数据令人失望，但巴西雷亚尔兑美元维持在3雷亚尔的关键水准附近。雷亚尔兑美元 盘初走升约1%，但之后回吐涨幅，收报3.0365/85雷亚尔，上日报3.0186/95。
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南非股市：小幅上扬，受权重股Naspers 涨势提振，此前该公司持股的中国互联网企业腾讯控股意外公布营收好于预期。指标Top-40指数 收高0.26%至47,993点，大盘All-share股指 亦涨0.22%报54,054点。
南非汇市：兰特兑美元升至两周高位，美国数据疲弱令美元下跌
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印度股市：上涨逾1%，金融类股领涨，此前公布的通胀和工业生产数据疲弱，促生央行降息预期。指标BSE指数 收高1.39%报27,251.10点，NSE指数 涨1.34%，报8,235.45点。
印度汇市：印度卢比兑美元 升至64.01，此前公布通胀数据疲软，且卢比受到当地股市涨势的提振。周二卢比收盘报64.1650/1750。
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俄罗斯股市：指标RTS指数 上涨1.12%，报1,082.210点；MSCI明晟俄罗斯指数 上升0.63%，报587.26点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 升值1.38%至49.270卢布；卢布兑欧元 亦升0.18%至55.900卢布。(完) (编译 王兴亚；审校 徐文焰)
路透香港5月12日 - 香港金融管理局（HKMA）周五公布，截至今年4月底止外汇基金境外资产为32,351亿港元，较3月底增加371亿港元。
初步统计，2017年4月份社会融资规模增量为1.39万亿元，比上年同期多6133亿元。其中，当月对实体经济发放的人民币贷款增加1.08万亿元，同比多增5164亿元；对实体经济发放的外币贷款折合人民币减少283亿元，同比少减424亿元；委托贷款减少48亿元，同比多减1742亿元；信托贷款增加1473亿元，同比多增1204亿元；未贴现的银行承兑汇票增加345亿元，同比多增3121亿元；企业债券净融资增加435亿元，同比少1930亿元；非金融企业境内股票融资769亿元，同比少182亿元。
* 人民币延续微收升，但实际波幅十分有限 * 一带一路峰会召开在即，部分机构借机参与倒量 * 离岸与在岸汇差再度收窄，做空人民币动力有限 * 市场缺乏主题，短期汇价料延续窄幅横盘走势 (新增评论和收盘报价) 路透上海/北京5月12日 - 人民币兑美元即期周五收盘随中间价微升，但实 际波幅十分有限。交易员称，“一带一路”峰会召开在即，各方都无意“破坏”良好气氛， 部分机构借机参与倒量，争取年度排名，除非市场热炒美联储6月加息，短期汇价料仍延续 窄幅横盘走势。 他们并指出，离岸人民币流动性重归平静，而离岸CNH即期也连两日小幅反弹 ，明显收窄与在岸的价差，这也表明市场做空人民币动力有限。而随着境内银行间市场流动 性趋于平稳偏松，短端掉期点也小幅回落，拉低长端掉期点下探至1,235点的一周低点附近 。 “当前市场波动率太低，一方面管的牢，另一方面没的赚大家都不愿意做，行情就很稳 定，这也是监管层愿意看到的。”一中资行交易员称。 他并表示，由于波动狭窄，目前机构自营盘没有交易机会，只能平客盘和做量