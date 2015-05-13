版本:
中国
亚洲 | 2015年 5月 14日 星期四 07:54 BJT

《全球汇市》疲弱零售销售数据打压美元持于三个月低位，新西兰元跳涨

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.1348 1.1355 -0.06 -6.19 1.2097

美元/日圆 119.18 119.14 +0.03 -0.42 119.68

欧元/日圆 135.25 135.28 -0.02 -6.58 144.78

美元/瑞郎 0.9169 0.9165 +0.04 -7.77 0.9941

英镑/美元 1.5733 1.5743 -0.06 +1.03 1.5573

美元/加元 1.1955 1.1954 +0.01 +2.90 1.1618

澳元/美元 0.8110 0.8110 +0.00 -0.71 0.8168

新西兰元/美元 0.7528 0.7482 +0.61 -3.45 0.7797

澳元/日圆 96.650 96.620 +0.03 -1.13 97.750

新西兰元/日圆 89.720 89.140 +0.65 -3.85 93.310

英镑/日圆 187.51 187.56 -0.03 +0.61 186.38

澳元/新西兰元 1.0765 1.0835 -0.65 +2.83 1.0469

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

全球汇市报导 汇市技术面解析

所有外汇新闻 汇率路透调查

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

指标利率一览 澳元、新西兰元报导

英镑报导 台币报导

人民币报导 韩元报导

南非兰特报导 亚洲盘现汇报价

欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价

全部现汇报价 (编译 许娜/汪红英/李爽 审校 龚芳/郑茵)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐