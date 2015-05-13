《全球汇市》疲弱零售销售数据打压美元持于三个月低位，新西兰元跳涨

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
纽约 当日 今年来 2014年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.1348 1.1355 -0.06 -6.19 1.2097
美元/日圆 119.18 119.14 +0.03 -0.42 119.68
欧元/日圆 135.25 135.28 -0.02 -6.58 144.78
美元/瑞郎 0.9169 0.9165 +0.04 -7.77 0.9941
英镑/美元 1.5733 1.5743 -0.06 +1.03 1.5573
美元/加元 1.1955 1.1954 +0.01 +2.90 1.1618
澳元/美元 0.8110 0.8110 +0.00 -0.71 0.8168
新西兰元/美元 0.7528 0.7482 +0.61 -3.45 0.7797
澳元/日圆 96.650 96.620 +0.03 -1.13 97.750
新西兰元/日圆 89.720 89.140 +0.65 -3.85 93.310
英镑/日圆 187.51 187.56 -0.03 +0.61 186.38
澳元/新西兰元 1.0765 1.0835 -0.65 +2.83 1.0469
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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全部现汇报价 (编译 许娜/汪红英/李爽 审校 龚芳/郑茵)
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