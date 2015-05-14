中国能源：政府在第二季将成品油出口配额下调逾40%--交易商

香港数据：4月底止外汇基金境外资产增至32,351亿港元--金管局
路透香港5月12日 - 香港金融管理局（HKMA）周五公布，截至今年4月底止外汇基金境外资产为32,351亿港元，较3月底增加371亿港元。
交易商表示，这次季度出口配额发放中降幅最大的是汽油，从最初的270万吨降至140万吨，近乎腰斩。
他们说，航油出口配额从第一季度的560万吨降至约300万吨。
柴油出口配额降幅最小，仅下降了7%左右，至126万吨。
中国炼油厂5月柴油出口量或将增至逾50万吨，以充分使用第一轮配额中未动用的部分。
**汽油利润率提高**
中国第二轮汽油出口配额的缩减，或将给亚洲汽油利润率带来支撑，该利润率5月12日触及10个月新高。
但中国汽油出口的下降将沉重打击主要买家新加坡、越南以及亚洲最大汽油进口国印尼。中国是主要汽油出口国。
这些买家将不得不从其他地方争夺汽油，而此时印度也在大量进口汽油，以弥补炼厂检修导致的国内供应缺口。(完) (编译 刘秀红/王颖；审校 郑茵/龚芳)
路透香港5月12日 - 香港金融管理局（HKMA）周五公布，截至今年4月底止外汇基金境外资产为32,351亿港元，较3月底增加371亿港元。
初步统计，2017年4月份社会融资规模增量为1.39万亿元，比上年同期多6133亿元。其中，当月对实体经济发放的人民币贷款增加1.08万亿元，同比多增5164亿元；对实体经济发放的外币贷款折合人民币减少283亿元，同比少减424亿元；委托贷款减少48亿元，同比多减1742亿元；信托贷款增加1473亿元，同比多增1204亿元；未贴现的银行承兑汇票增加345亿元，同比多增3121亿元；企业债券净融资增加435亿元，同比少1930亿元；非金融企业境内股票融资769亿元，同比少182亿元。
* 人民币延续微收升，但实际波幅十分有限 * 一带一路峰会召开在即，部分机构借机参与倒量 * 离岸与在岸汇差再度收窄，做空人民币动力有限 * 市场缺乏主题，短期汇价料延续窄幅横盘走势 (新增评论和收盘报价) 路透上海/北京5月12日 - 人民币兑美元即期周五收盘随中间价微升，但实 际波幅十分有限。交易员称，“一带一路”峰会召开在即，各方都无意“破坏”良好气氛， 部分机构借机参与倒量，争取年度排名，除非市场热炒美联储6月加息，短期汇价料仍延续 窄幅横盘走势。 他们并指出，离岸人民币流动性重归平静，而离岸CNH即期也连两日小幅反弹 ，明显收窄与在岸的价差，这也表明市场做空人民币动力有限。而随着境内银行间市场流动 性趋于平稳偏松，短端掉期点也小幅回落，拉低长端掉期点下探至1,235点的一周低点附近 。 “当前市场波动率太低，一方面管的牢，另一方面没的赚大家都不愿意做，行情就很稳 定，这也是监管层愿意看到的。”一中资行交易员称。 他并表示，由于波动狭窄，目前机构自营盘没有交易机会，只能平客盘和做量