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亚洲 | 2015年 5月 14日 星期四 08:32 BJT

中国能源：政府在第二季将成品油出口配额下调逾40%--交易商

交易商表示，这次季度出口配额发放中降幅最大的是汽油，从最初的270万吨降至140万吨，近乎腰斩。

他们说，航油出口配额从第一季度的560万吨降至约300万吨。

柴油出口配额降幅最小，仅下降了7%左右，至126万吨。

中国炼油厂5月柴油出口量或将增至逾50万吨，以充分使用第一轮配额中未动用的部分。

**汽油利润率提高**

中国第二轮汽油出口配额的缩减，或将给亚洲汽油利润率带来支撑，该利润率5月12日触及10个月新高。

但中国汽油出口的下降将沉重打击主要买家新加坡、越南以及亚洲最大汽油进口国印尼。中国是主要汽油出口国。

这些买家将不得不从其他地方争夺汽油，而此时印度也在大量进口汽油，以弥补炼厂检修导致的国内供应缺口。(完) (编译 刘秀红/王颖；审校 郑茵/龚芳)
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